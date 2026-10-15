Die NG-WAN-Lösung von Huawei wird in großem Umfang kommerziell eingesetzt, um das Wachstum der Netzbetreiber voranzutreiben

WIEN, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 13. Oktober hielt John Cai, Vice President der Produktlinie für Datenkommunikation bei Huawei, auf dem „Net5.5G Intelligent IP Network Summit" im Rahmen der UBBF 2026 eine Grundsatzrede, in der er die künstliche Intelligenz (KI) als entscheidende Chance in einer ungewissen Zukunft hervorhob. Er wies darauf hin, dass der flächendeckende Einsatz der NG-WAN-Lösung den Beginn der umfassenden Kommerzialisierung von NG-WAN markiere. Er erklärte, Huawei hoffe auf eine Zusammenarbeit mit den Akteuren der Branche, um kontinuierlich eine sichere und widerstandsfähige Grundlage zu stärken und gemeinsames Wachstum im Zeitalter der KI voranzutreiben.

Sicherheit und Resilienz: Mehrschichtige Verteidigung

Die NG-WAN-Lösung von Huawei bildet ein mehrschichtiges Sicherheitssystem, das sich über die Geräte-, Verbindungs- und Diensteebene erstreckt. Auf der Geräteebene läuft die innovative RDR-Lösung von Huawei – gestützt auf unabhängige Threat Protection Units (TPUs) und einen multimodalen Algorithmus zur Verhaltensanalyse – isoliert vom Router-Betriebssystem, um über 95 % der Bedrohungen zu erkennen und APTs innerhalb weniger Minuten aufzuspüren. Auf der Datenebene ermöglichen Huaweis firmeneigene NP-Technologie und der intelligente Algorithmus zur Flussidentifizierung eine 1:1-Verkehrsprüfung, wodurch Angriffe innerhalb von Sekunden erkannt und DDoS-Risiken um 90 % reduziert werden. Während eines mehr als dreimonatigen Einsatzes bei einem führenden chinesischen Netzbetreiber haben die TPUs 324 Angriffe aus acht Ländern abgewehrt.

Auf der Verbindungsschicht wird der PQC-Algorithmus auf allen Huawei-Geräten in allen Anwendungsszenarien unterstützt, wodurch die Verschlüsselungsleistung um 40 % gesteigert wird. Die branchenweit erste integrierte QKD-Lösung ermöglicht eine Dreikanal-Integration, wodurch die Kosten für den Netzausbau um 60 % gesenkt und die bisherige Übertragungsreichweitengrenze von 80 km überwunden werden. Vor kurzem haben Huawei und ein Netzbetreiber in Macau das weltweit erste quantensichere Zielnetzwerk vorgestellt, was zu einem Anstieg der Umsätze im Bereich der Standleitungen um 50 % geführt hat.