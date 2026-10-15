flatexDEGIRO beschließt Aktienrückkauf über bis zu 100 Mio. Euro
Bis zu 100 Millionen Euro für eigene Aktien: flatexDEGIRO hat ein Rückkaufprogramm beschlossen. Der Start hängt noch vom grünen Licht der BaFin ab.
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- Der Vorstand von flatexDEGIRO hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
- Das geplante Rückkaufvolumen beträgt bis zu 100 Millionen Euro.
- Vor dem Start beantragt das Unternehmen die Genehmigung der BaFin.
- Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der BaFin gemäß Art. 77 und 78 CRR.
- Das Programm soll beginnen, sobald die BaFin-Genehmigung vorliegt.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2024; über den Fortgang will der Vorstand den Kapitalmarkt informieren.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 21.10.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,28 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,60EUR das entspricht einem Plus von +1,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.957,25PKT (-0,21 %).
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