Masterflex: Gute Aussichten werden (noch) ignoriert

Fundamental lässt sich die Schwäche nur schwer erklären. Masterflex hat im ersten Halbjahr den Umsatz um knapp 2 Prozent auf 54,3 Mio. Euro gesteigert und das operative EBIT auf 8,0 Mio. Euro verbessert. Damit konnte das Unternehmen seine hohe Profitabilität trotz der schwachen Industriekonjunktur behaupten und die Jahresprognose bestätigen.

Seit Anfang September hat die Masterflex-Aktie spürbar an Boden verloren und ist zuletzt bis auf 13,15 Euro zurückgefallen. Zuvor war sie mehrfach an dem Mehrjahreshoch aus dem August 2025 bei 14,90 Euro gescheitert. Inzwischen notiert der Kurs deutlich unter der 38-Tage- und der 200-Tage-Linie. Anfang Oktober hat die kürzere Durchschnittslinie die längere zudem von oben gekreuzt. Auch der MACD signalisiert eine zunehmende Abwärtsdynamik, ein technisches Umkehrsignal fehlt bislang. Immerhin erfolgte der Rückgang überwiegend bei geringen Umsätzen, was eher auf mangelndes Kaufinteresse als auf massiven Verkaufsdruck hindeutet.

Bei Masterflex könnte der 4. November zu einem wichtigen Termin für die weitere Kursentwicklung werden. Dann legt der Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme seine Neunmonatszahlen vor. Dabei dürfte weniger die Entwicklung des dritten Quartals im Mittelpunkt stehen als vielmehr die Frage, ob das Management die für 2027 erwartete Wachstumsbeschleunigung untermauern kann. Denn während sich die fundamentalen Perspektiven weiterhin vielversprechend darstellen, hat sich die Stimmung an der Börse zuletzt deutlich verschlechtert.

Noch interessanter sind die mittelfristigen Perspektiven. Mit dem neuen Luftfahrtwerk in Marokko und dem größten Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte stehen zwei wichtige Wachstumstreiber vor dem Hochlauf. Ab 2027 sollten sie zunehmend zusätzliche Erlöse und Ergebnisbeiträge liefern. Hinzu kommt die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung. Sowohl die Bundesregierung als auch der Internationale Währungsfonds haben ihre Wachstumsprognosen für Deutschland zuletzt deutlich angehoben. Damit könnte Masterflex künftig nicht nur von den eigenen Expansionsprojekten, sondern auch von einer Belebung der traditionellen Absatzmärkte profitieren.

Angesichts dieser Perspektiven und eines KGV von rund 14 auf Basis des Vorjahresgewinns erscheint die jüngste Kursschwäche durchaus bemerkenswert. Allerdings spricht das derzeit negative Chartbild gegen eine bereits vollzogene Trendwende. Umso wichtiger werden die anstehenden Quartalszahlen. Kann Masterflex die solide operative Entwicklung bestätigen und vor allem den planmäßigen Fortschritt der beiden Großprojekte belegen, könnte das Vertrauen der Anleger rasch zurückkehren. Dann würde sich der jüngste Rücksetzer möglicherweise als attraktive Einstiegsgelegenheit erweisen.

(aktien-global.de, erstellt 15.10.26, 08:36 Uhr, veröffentlicht 15.10.26, 08:41 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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