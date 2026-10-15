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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' und Ziel auf 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft ArcelorMittal auf Overweight hoch
    • Kursziel für ArcelorMittal steigt auf 70 Euro
    • EU-Stahlfirmen: Ebitda steigt 2027/28 kräftig
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' und Ziel auf 70 Euro
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 70 Euro angehoben. Dominic O'Kane begründete das neue Anlagevotum mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktie zum europäischen Stahlsektor. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 56,36 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4285. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +6,27 %/+27,88 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was eine Steigerung von +24,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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