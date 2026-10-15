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    Steuerdebatte im Bundestag

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    Gold-Anleger aufgepasst: Droht das Ende der Steuerfreiheit?

    Wer physisches Gold nach mehr als einem Jahr verkauft, zahlt auf Gewinne bislang keine Steuern. Doch die Bitcoin-Steuerdebatte rückt auch Gold in den Fokus. Droht Anlegern der Verlust ihres Steuervorteils?

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    Steuerdebatte im Bundestag - Gold-Anleger aufgepasst: Droht das Ende der Steuerfreiheit?
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Physisches Gold halten und Gewinne steuerfrei kassieren: Dieser Vorteil steht plötzlich zur Debatte. Ausgangspunkt sind geplante Änderungen bei der Bitcoin-Besteuerung. Doch die Diskussion im Bundestag reicht inzwischen bis zum Edelmetall.

    So erklärte ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums bei einer Anhörung im Petitionsausschuss, dass Vorschläge zur Besteuerung von Spekulationsgewinnen bei weiteren Anlageklassen geprüft würden. Dabei wurde Gold ausdrücklich genannt. Für das Edelmetall gibt es allerdings weder einen konkreten Gesetzentwurf noch einen Zeitplan.

    Warum die Haltefrist entscheidend ist

    Physisches Gold und andere Edelmetalle zählen zu den privaten Veräußerungsgeschäften. Liegen zwischen Kauf und Verkauf mehr als zwölf Monate, bleiben Gewinne steuerfrei. Bei Aktien, ETFs und Fonds gilt dagegen seit 2009 die Abgeltungsteuer. Eine lange Haltedauer befreit Anleger dort jedoch nicht von der Steuer auf Gewinne.

    Genau dieser Unterschied sorgt für Streit. Reformbefürworter verlangen mehr Steuergerechtigkeit zwischen den Anlageklassen. Gegner warnen hingegen vor einer zusätzlichen Belastung des privaten Vermögensaufbaus. Sie verweisen auf steigende Lebenshaltungskosten und den Druck auf die gesetzlichen Rentensysteme.

    Auch Sammlerstücke könnten betroffen sein.

    Für Bitcoin liegt bereits ein Entwurf zur Neuregelung vor. Demnach sollen Kryptogewinne auch nach langer Haltedauer steuerpflichtig bleiben. Ob eine Reform auch Gold erfasst, ist offen.

    Sollte die Politik die einjährige Haltefrist grundsätzlich überarbeiten, könnten die Folgen noch weiter reichen. Auch Kunstwerke, Sammlerstücke und bestimmte Sachwerte fallen unter diese Regelung.

    Für Goldanleger gilt vorerst jedoch weiterhin, dass Gewinne aus dem Verkauf von physischem Gold nach mehr als einem Jahr steuerfrei bleiben. Die Debatte stellt diesen Vorteil jedoch infrage. Abgeschafft wurde er bislang jedoch nicht.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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