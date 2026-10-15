Anthropic: $16,8 Milliarden Umsatz – doch vor dem Mega-IPO wächst die Skepsis

Anthropic habe auf bereinigter Basis zudem Gewinn erzielt und einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet. Die bereinigte Bruttomarge habe 85 Prozent und die bereinigte operative Marge mehr als elf Prozent erreicht. Im Jahr 2025 hatte der Nettoverlust noch fast 42 Milliarden US-Dollar betragen.

Laut informierten Kreisen hat Anthropic potenziellen Investoren für das dritte Quartal einen Umsatz von 16,8 Milliarden US-Dollar genannt. Gleichzeitig treibt das KI-Unternehmen seine Pläne für einen Börsengang voran. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet.

Die offizielle Vermarktung des Börsengangs könnte bereits in der Woche des 9. November beginnen. Der Handelsbeginn wird spätestens bis zum Jahresende erwartet. Vor der Präsentation hielten einige Investoren eine Bewertung von 1,8 bis zwei Billionen US-Dollar für angemessen. Die Details können sich noch ändern.

Hinter dem Umsatzsprung steckt jedoch ein Warnsignal: Gegenüber dem Vorquartal dürfte sich das Wachstum verlangsamt haben. Einige Analysten sehen darin Anlass, die hohen KI-Bewertungen zu hinterfragen.

Gary Tan von Allspring Global Investments rückt deshalb die Qualität der Umsätze, die Margen und die Rentabilität der gewaltigen Ausgaben für Rechenkapazitäten in den Fokus. Anleger verlangen zunehmend Belege dafür, dass diese Ausgaben dauerhaft Gewinne ermöglichen.

Zudem verschärft sich durch OpenAI und Meta die Konkurrenz. Jung In Yun, der Chef von Fibonacci Asset Management, warnt vor weiter sinkenden Preisen. Selbst eine stark steigende Nutzung garantiere weder ein ähnlich kräftiges Umsatzwachstum noch eine nachhaltige Profitabilität.

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Anthropic PBC – der Entwickler der KI Claude Anthropic Aktie 0 Aufrufe heute vonHS 06.10.26, 21:10

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion