dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa und AP vertiefen Kooperation: ...

"Die Kooperation mit AP schafft für unsere Kunden einen konkreten Mehrwert. Sie erhalten ein attraktives und umfassendes Videoangebot aus einer Hand, das regionale, nationale und internationale Bewegtbildinhalte und Live-Video miteinander verbindet", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Gleichzeitig zeigt die Partnerschaft, welche Möglichkeiten entstehen, wenn unabhängige Nachrichtenagenturen ihre Stärken gezielt zusammenführen. Faktenbasierte Nachrichten sind eine wesentliche Grundlage für demokratische Informiertheit und Willensbildung. Unsere Zusammenarbeit hilft dabei, diese Grundlage auch in einer zunehmend von Video und von künstlicher Intelligenz geprägten Medienwelt zu sichern."

dpa und AP vertiefen Kooperation: neues umfassendes Videoangebot aus einer Hand für den deutschsprachigen Markt Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und die Associated Press (AP) weiten ihre strategische Zusammenarbeit aus. Ab sofort übernimmt die dpa die Vermarktung von AP-Videoinhalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erweitert damit ihr bestehendes Bewegtbildangebot. Beide Unternehmen bündeln zudem ihre Kräfte bei Live-Video. Die Vereinbarung eröffnet der dpa weitere Wachstumschancen im Video-Bereich und stärkt ihre Marktposition. Die AP wiederum profitiert von den engen Kundenbeziehungen der dpa im deutschsprachigen Raum und der Verbindung mit dem wachsenden Bewegtbildangebot der dpa. Das gaben die beiden Nachrichtenagenturen heute gemeinsam bekannt.

"AP und dpa arbeiten seit über einem Jahrzehnt eng zusammen. Diese Vereinbarung spiegelt unser gemeinsames Engagement wider für unabhängigen, faktenbasierten Journalismus und für die Erfüllung der sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden", sagt Daisy Veerasingham, Präsidentin und CEO von AP. "Indem wir die Stärken beider Organisationen bündeln, können wir unseren Kunden ein breiteres Spektrum an hochwertigen Nachrichten bieten und neue Dienste für einen sich rasch wandelnden Markt entwickeln."



Die Kooperation verbindet die globale Reichweite der AP mit den langjährigen Kundenbeziehungen der dpa in der Region. Gleichzeitig stärkt sie die Position von AP als weltweit führender Anbieter von Nachrichtenvideos. Medien im deutschsprachigen Raum erhalten somit ein umfassendes Videoangebot aus einer Hand, das AP-Material mit internationalem Schwerpunkt beinhaltet. Weiterhin nutzt die dpa die AP-Infrastruktur, um Live-Feeds in Deutschland und international zu verbreiten. Zudem erleichtert die Kooperation der dpa den Zugang zu relevanten US-Inhalten.



AP und dpa haben seit 2013 eine Vereinbarung über Text- und Bildmaterial, wonach die dpa die Fotos von AP in Deutschland und Österreich sowie die Texte von AP in der gesamten DACH-Region vermarktet. Diese Vereinbarung wird ebenfalls um weitere zehn Jahre verlängert und gilt parallel zur neuen Video-Vereinbarung.

Über dpa video:



Die dpa liefert ihren Kunden bereits fertige Video-Beiträge und Rohmaterial. Das Angebot umfasst aktuelle Themen aus Politik, Sport, Weltgeschehen und weiteren Ressorts und wird an sieben Tagen in der Woche bereitgestellt. Mit den AP-Inhalten kommt eine zusätzliche internationale Perspektive hinzu, insbesondere mit Nachrichten und Bildmaterial aus den USA und weiteren Teilen der Welt.



Über dpa:



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.



Über AP



Die Associated Press ist eine unabhängige, weltweit tätige Nachrichtenagentur, die sich der sachlichen Berichterstattung verschrieben hat. Die 1846 gegründete AP ist bis heute die vertrauenswürdigste Quelle für schnelle, präzise und unvoreingenommene Nachrichten in allen Formaten und der unverzichtbare Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, die für die Nachrichtenbranche von entscheidender Bedeutung sind. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nimmt täglich AP-Journalismus wahr. http://www.ap.org/



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E-Mail: mailto:pressestelle@dpa.com



Patrick Maks

Director, Media Relations and Corporate Communications The Associated Press

mailto:Pmaks@ap.org



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