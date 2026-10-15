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    Nigeria ist der nächste Zukunftsmarkt für globales Outsourcing, sagt Vizepräsident Shettima beim weltweiten Start der Initiative „Hire From Nigeria“

     

    Nigeria Is the World's Next Outsourcing Frontier, Vice President Shettima Says at Hire From Nigeria Global Launch

     

    • Die Bundesregierung strebt bis 2030 eine Million exportbezogene Arbeitsplätze durch „Hire From Nigeria“ und andere vom Privatsektor getragene Initiativen an – gegenüber derzeit etwa 20.000

     

    NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2026 / Nigeria ist bereit, den weltweit wachsenden Bedarf an Fachkräften zu decken, mit einem ersten Ziel von einer Million exportbezogener Arbeitsplätze bis 2030, erklärte Vizepräsident Kashim Shettima, GCON, bei der weltweiten Auftaktveranstaltung der Kampagne „Hire From Nigeria“.

     

    Der Start fand am 24. September in New York am Rande der 81. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen statt. In einer Grundsatzrede, die in seinem Namen vom stellvertretenden Stabschef des Präsidenten, Senator Ibrahim Hassan Hadejia, vorgetragen wurde, sagte der Vizepräsident:

     

    „Während ein Großteil der industrialisierten Welt altert und sich still fragt, wer das Produktivitätsvakuum füllen wird, bringt Nigeria jedes Jahr eine neue Generation digital versierter, englischsprachiger, ehrgeiziger junger Männer und Frauen hervor, die bereit sind, der Welt von zu Hause aus und aus einer Zeitzone heraus zu dienen, die für fast jeden Kontinent günstig ist.“

     

    Er fügte hinzu: „Der globale Markt für ausgelagerte Dienstleistungen wird in wenigen Jahren einen Wert von über einer Billion Dollar erreichen. Es handelt sich in Wahrheit um einen der größten Chancenübergänge in der modernen Wirtschaftsgeschichte, und Afrikas Anteil daran ist nach wie vor kaum mehr als ein Rundungsfehler. Und deshalb sage ich es Ihnen ganz offen: Nigeria ist der nächste Zukunftsmarkt für globales Outsourcing.“

     

    „Hire From Nigeria“ ist eine vom privaten Sektor geleitete und von der Regierung unterstützte Kampagne, die Nigeria als wettbewerbsfähigen globalen Anbieter von Talenten, Dienstleistungen und technologiegestützten Kompetenzen positioniert und nigerianische Fachkräfte, qualifizierte Arbeitskräfte, Digitalexperten, Kreative und Dienstleister mit globalen Arbeitgebern, Kunden und Märkten vernetzt. Der weltweite Start in New York folgte auf den nationalen Start in Abuja am 31. August 2026.

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    Nigeria ist der nächste Zukunftsmarkt für globales Outsourcing, sagt Vizepräsident Shettima beim weltweiten Start der Initiative „Hire From Nigeria“ HireFromNigeria_14-10-2026_DEPRcom  Die Bundesregierung strebt bis 2030 eine Million exportbezogene Arbeitsplätze durch „Hire From Nigeria“ und andere vom Privatsektor getragene Initiativen an – gegenüber derzeit etwa 20.000 NEW YORK, NY / ACCESS …
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