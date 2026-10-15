NEL liefert ein Horrorquartal – doch eine Kennzahl explodiert

Deutlich besser entwickelte sich dagegen das Neugeschäft. Der Auftragseingang sprang um 339 Prozent auf 253 Millionen Kronen. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 1,314 Milliarden Kronen und damit 34 Prozent über dem Vorjahreswert sowie 8 Prozent über dem Stand des Vorquartals. Auffällig ist, woher der Schub kommt: Fast der gesamte neue Auftragseingang entfiel auf Nels Geschäft mit PEM-Elektrolyseuren, also Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff.

Nel ASA hat im dritten Quartal einen massiven Umsatzeinbruch verkraften müssen, gleichzeitig aber beim Auftragseingang kräftig zugelegt. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 63 Prozent auf 112 Millionen norwegische Kronen, umgerechnet rund 10,5 Millionen Euro. Das EBITDA verschlechterte sich von minus 37 auf minus 93 Millionen Kronen, rund minus 8,7 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 141 Millionen Kronen nach 85 Millionen Kronen im Vorjahresquartal. Die Aktie reagierte zum Handelsstart in Oslo mit Verlusten und fiel zunächst um rund 4,6 Prozent.

Genau dort zeigt sich derzeit die Stärke von Nel. Der Umsatz im PEM-Segment stieg um 65 Prozent auf 89 Millionen Kronen, der Auftragseingang sogar um 473 Prozent auf 245 Millionen Kronen. Der Auftragsbestand kletterte auf 1,116 Milliarden Kronen. Ganz anders sieht es im traditionellen Alkaline-Geschäft aus: Dort brach der Umsatz um 91 Prozent auf nur noch 23 Millionen Kronen ein. Das EBITDA rutschte von plus 26 auf minus 41 Millionen Kronen. Nel warnt selbst davor, dass ungenutzte Produktionskapazitäten die Ergebnisse weiter belasten dürften, solange keine größeren Aufträge hereinkommen.

Auch beim Cash bleibt der Druck sichtbar. Die liquiden Mittel sanken binnen eines Jahres von 1,757 Milliarden auf 1,078 Milliarden Kronen. Der operative Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 197 Millionen Kronen, nach minus 132 Millionen Kronen im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig setzt Nel weiter Geld für die Entwicklung neuer Elektrolyseur-Technologien ein und passt Kosten sowie Kapazitäten an die schwache Nachfrage an. Die Zahl der Beschäftigten wurde im Jahresvergleich um 13 Prozent reduziert.

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Der Bericht zeigt damit ein zweigeteiltes Bild: Das klassische Alkaline-Geschäft steckt tief in der Krise, während PEM bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand klar zulegt. Entscheidend wird nun, ob Nel den kräftigen Auftragsschub in höhere Umsätze und eine bessere Auslastung übersetzen kann – denn von Profitabilität ist der Wasserstoffspezialist weiterhin deutlich entfernt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NEL ASA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 0,196EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.





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