TempraMed schließt exklusive Vertriebsvereinbarung für Kuwait ab und baut seine Marktpräsenz in der Golfregion aus

Die Vereinbarung sieht ein potenzielles Mindestabnahmevolumen von rund 500.000 USD während der anfänglichen Laufzeit vor und zielt auf die steigende Nachfrage nach Temperaturschutz für Medikamente – darunter Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika und andere injizierbare Medikamente – ab

Toronto, ON / 15. Oktober 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Management temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekanntzugeben, dass es die endgültige exklusive Vertriebsvereinbarung (die „Vertriebsvereinbarung“) vom 14. September 2026 mit OGM For Import Medicine and Medical Supplies (der „Vertriebspartner“ oder „OGM“) über die Vermarktung von TempraMed-Produkten im Staat Kuwait abgeschlossen hat.

Highlights

Die Vertriebsvereinbarung umfasst das kommerzielle Produktportfolio von TempraMed, darunter VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Med und VIVI Epi.

Die Vertriebsvereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 36 Monaten und beinhaltet jährliche Mindestabnahmeverpflichtungen, die sich über die anfängliche Laufzeit von drei Jahren auf potenzielle Mindestabnahmen in Höhe von rund 500.000 USD belaufen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, der fortgesetzten Einhaltung der Vertriebsvereinbarung und der Erfüllung der geltenden Abnahmeverpflichtungen.

Kuwait stellt aufgrund der hohen Diabetes-Prävalenz, der hohen Adipositasraten, des zunehmenden Einsatzes von GLP-1-Therapien sowie der steigenden Verwendung von Biologika und speziellen injizierbaren Medikamenten einen vielversprechenden Gesundheitsmarkt in der Golfregion dar.

Die Vertriebsvereinbarung unterstützt die Strategie von TempraMed, über exklusive internationale Vertriebspartner in Märkten mit hohen Temperaturen zu expandieren, in denen der Temperaturschutz von Medikamenten ein praktisches Bedürfnis im Gesundheitswesen darstellt.

Kommentar der Geschäftsleitung

Im Rahmen der Vertriebsvereinbarung, die ein dreijähriges Umsatzpotenzial von rund 500.000 USD vorsieht, wird OGM in Kuwait als TempraMeds exklusiver Vertriebspartner für die Produkte des Unternehmens fungieren, darunter VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Med und VIVI Epi. Die Vertriebsvereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 36 Monaten und soll die Registrierung, die Vermarktung, die Bewerbung, den Verkauf und den Vertrieb von TempraMed-Produkten in Kuwait unterstützen.

„Diese endgültige Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt beim Aufbau der internationalen Vertriebsinfrastruktur von TempraMed dar“, sagte Ron Nagar, CEO und Gründer von TempraMed. „Kuwait ist ein strategisch attraktiver Markt in der Golfregion, da Patienten, die Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika und andere injizierbare Medikamente anwenden, diese Produkte unter realen Bedingungen schützen müssen – beispielsweise bei extremer Hitze, beim Pendeln, bei Reisen und beim Transport von der Apotheke nach Hause.“

„Die Umwandlung unserer Chance in Kuwait in eine endgültige, exklusive Vertriebsvereinbarung ist ein weiterer Beweis für die konsequente Umsetzung unserer Strategie“, ergänzte Nagar. „Zwar ist das Potenzial von rund 500.000 USD während der anfänglichen Laufzeit von drei Jahren beachtlich, doch der übergeordnete strategische Wert besteht darin, einen lokalen Geschäftspartner in einem von hohen Temperaturen geprägten Markt zu gewinnen, in dem der Schutz von Medikamenten sowohl klinisch relevant als auch wirtschaftlich skalierbar ist.“

Marktchance in Kuwait für den Temperaturschutz von Medikamenten

Kuwait stellt aufgrund verschiedener unabhängiger Faktoren im Gesundheits- und Umweltbereich einen attraktiven Markt für die Produkte von TempraMed dar.

Laut der International Diabetes Federation weist Kuwait eine der weltweit höchsten Prävalenzraten für Diabetes bei Erwachsenen auf: Im Jahr 2024 lebten dort etwa 908.500 Erwachsene mit Diabetes, was einer Prävalenz von rund 25,6 % entspricht. Die Behandlung von Diabetes beinhaltet oft Insulin und andere injizierbare Medikamente, die ordnungsgemäß gelagert und vor Temperatureinflüssen geschützt werden müssen.

Auch Adipositas stellt in Kuwait eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen dar. Sie ist ein wesentlicher Treiber der Nachfrage nach GLP-1-Therapien, die bei Diabetes und im Gewichtsmanagement eingesetzt werden. Unabhängige Marktstudien stufen Kuwait als relevanten Markt für GLP-1-Rezeptoragonisten und Semaglutid-Produkte ein. Dies spiegelt das allgemeine Wachstum im Bereich der injizierbaren Therapien zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen und zur Gewichtsregulierung wider.

Eine veröffentlichte Studie zum Einsatz von Diabetesmedikamenten in Kuwait ergab darüber hinaus, dass injizierbare Therapien, darunter Insulin glargin und GLP-1-Rezeptoragonisten, wichtige Bestandteile der Diabetesbehandlung darstellen und dass die diabetesbezogenen Arzneimittelkosten einen erheblichen Anteil an den gesamten Arzneimittelausgaben Kuwaits ausmachen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Entwicklungen den Bedarf an Lösungen untermauern, die dazu beitragen, die Unversehrtheit von Medikamenten zu gewährleisten, Abfall zu reduzieren und das Vertrauen der Patienten zu stärken.

Das Klima in Kuwait unterstreicht die Notwendigkeit, Medikamente zu schützen, noch zusätzlich. Laut der Regierung Kuwaits hat das Land ein Klima mit langen, heißen Sommern und extrem hohen gemessenen Temperaturen. Dies stellt Patienten, die temperaturempfindliche Medikamente mit sich führen müssen, im Alltag vor praktische Herausforderungen – sei es auf Reisen, beim Pendeln, bei der Arbeit, in der Schule, bei Aktivitäten im Freien oder beim Transport von der Apotheke nach Hause.

Über OGM For Import Medicine and Medical Supplies

OGM Medical ist ein in Kuwait ansässiges, auf den Vertrieb und die Vermarktung innovativer Medizinprodukte, ästhetischer Technologien und Lösungen für das Gesundheitswesen spezialisiertes Unternehmen, dessen Muttergesellschaft ihren Hauptsitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat. Die Gesellschaft fungiert als exklusiver Vertriebspartner und autorisierter Vertreter mehrerer internationaler Marken und bietet hochwertige Produkte für den Gesundheits- und Schönheitsbereich an.

OGM Medical hat in Kuwait ein umfangreiches Vertriebsnetz sowie eine starke Marktpräsenz aufgebaut und verfügt über direkten Zugang zu führenden Krankenhäusern, großen medizinischen Zentren, Fachkliniken und Apothekenketten. Das Unternehmen unterhält darüber hinaus enge professionelle Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen und den zuständigen Aufsichtsbehörden, darunter das kuwaitische Gesundheitsministerium. Dadurch ist es in der Lage, sich auf dem lokalen Gesundheitsmarkt effektiv zu orientieren, behördliche Verfahren zu unterstützen sowie erfolgreiche Produkteinführungen und die Marktexpansion zu fördern.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio innovativer, temperaturgeregelter Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolationsgeräte, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung kontinuierlich arbeiten. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. TempraMed ermöglicht es Patienten und Gesundheitsdienstleistern, temperaturempfindliche Medikamente überall und jederzeit sicher zu handhaben.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Quellen

Internationale Diabetes-Föderation (IDF), Länderprofil Kuwait und Daten aus dem IDF-Diabetes-Atlas zur Diabetesprävalenz, zu Diabetesfällen bei Erwachsenen und zur weltweiten Rangfolge Kuwaits hinsichtlich der Diabetesprävalenz.

https://idf.org/our-network/regions-and-members/middle-east-and-north- ...

https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/kuwait/

NCBI Bookshelf / IDF-Diabetes-Atlas, „The global picture of diabetes“, Tabelle 3.5, in der Kuwait als eines der Länder mit der höchsten Diabetesprävalenz im Jahr 2024 aufgeführt ist.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK618744/

Grand View Research, Markt für GLP-1-Rezeptoragonisten in Kuwait und Marktprognose für Semaglutid in Kuwait.

https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/glp-1-receptor-agoni ...

https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/semaglutide-market/k ...

Veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Forschungsergebnisse zur Verwendung und zu den Kosten von Arzneimitteln gegen Diabetes sowie dessen Begleiterkrankungen und Komplikationen in Kuwait.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35653361/

Kuwait Government Online, Klimainformationen zur langen Sommersaison und zu den hohen Temperaturen in Kuwait.

https://e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Visitors/TourismInKuwait/Plann ...

Kuwaitisches Wetterzentrum, Klimainformationen zu den höchsten jemals gemessenen Temperaturen.

Warnhinweise

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur erwarteten Vermarktung der TempraMed-Produkte in Kuwait; zur Fähigkeit des Vertriebspartners, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen; zum Zeitplan und zum Abschluss der Produktregistrierung, der Einfuhr sowie der Markteinführung; zur Erfüllung von Abnahmeverpflichtungen; zum potenziellen Gesamtwert der Vertriebsvereinbarung; zur Akzeptanz der Produkte durch die Verbraucher; zur Marktnachfrage nach Temperaturschutzlösungen für Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika und andere injizierbare Medikamente; sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, seine kommerzielle Präsenz in Kuwait und der gesamten Golfregion auszubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Einhaltung der Vertriebsvereinbarung durch den Vertriebspartner, der Marktakzeptanz der TempraMed-Produkte, der Fähigkeit des Vertriebspartners, die Produkte in Kuwait zu vermarkten, sowie der anhaltenden Nachfrage nach Lösungen zum Temperaturschutz von Medikamenten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Erwartungen abweichen. Dazu zählen behördliche Genehmigungen und Einfuhrbestimmungen, die Möglichkeit, dass Abnahmeverpflichtungen nicht erfüllt werden, Veränderungen der Marktnachfrage, Wettbewerbsentwicklungen, die Leistung der Vertriebspartner, geopolitische Risiken, allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Einschränkungen in der Lieferkette sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ verfügbaren öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

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Die TempraMed Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 0,301EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

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