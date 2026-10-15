🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wirtschaft will Nachbesserungen bei EU-Abkommen mit UK

    Für Sie zusammengefasst
    • Firmen hoffen auf bessere Handelsbeziehungen
    • Unternehmen wünschen weniger Bürokratie im Handel
    • Warenhandel sank seit 2015 um sieben Prozent
    Wirtschaft will Nachbesserungen bei EU-Abkommen mit UK
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum hoffen viele deutsche und britische Unternehmen im Zuge der Überprüfung des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auf Erleichterungen. Das ergab eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG). 71 Prozent der Unternehmen wünschen sich von der britischen Regierung bessere Handelsbeziehungen, 73 Prozent von der Bundesregierung weniger Bürokratie.

    "Jetzt ist der Moment, aus Annäherung Wachstum zu erzielen. Unternehmen brauchen belastbare Zusagen: einfachere Grenzen, berechenbare Visa und Regeln, die im Alltag funktionieren", sagte BCCG-Präsident Michael Schmidt.

    Das für den Brexit verhandelte und seit 2021 gültige Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien (TCA) wird alle fünf Jahre einer gemeinsamen Überprüfung unterzogen.

    Warenhandel deutlich unter Vor-Brexit-Niveau

    53 Prozent der Firmen wünschen sich vor allem mehr Mobilität für Geschäftsreisende und Beschäftigte, 49 Prozent effizientere Zoll- und Grenzverfahren. Weitere Schwerpunkte sind der Umfrage zufolge die gegenseitige Anerkennung von Produktstandards (32 Prozent) und ein besserer Marktzugang für Dienstleistungen (31 Prozent).

    Der Warenhandel liegt trotz guter Geschäfte deutlich unter dem Niveau vor dem Brexit. Zwischen 2015 und 2025 sank das Handelsvolumen trotz zum Teil kräftig gestiegener Preise um sieben Prozent auf 118,4 Milliarden Euro im Jahr. Gleichzeitig planen 61 Prozent der befragten Unternehmen im laufenden Jahr keine Investitionen im Vereinigten Königreich. Als großes Investitionshemmnis wird die politische Unsicherheit dort genannt (35 Prozent).

    Der britische Premierminister Andy Burnham hatte zuletzt mehrfach deutlich gemacht, dass es dem Vereinigten Königreich durch den Brexit schlechter gehe als vor dem EU-Austritt. Am 20. November ist in Brüssel das nächste Gipfeltreffen der britischen Regierung mit der EU geplant. Erwartet werden weitere Schritte zur Annäherung./mj/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wirtschaft will Nachbesserungen bei EU-Abkommen mit UK Zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum hoffen viele deutsche und britische Unternehmen im Zuge der Überprüfung des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auf Erleichterungen. Das ergab eine Umfrage der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     