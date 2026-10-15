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    Boom schon eingepreist?

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    Rekord bei ASML, aber die Aktie zögert: "Tut uns leid, wir sind ausverkauft"

    Rekordumsatz, höhere Preise, volle Bücher bis 2028: ASML kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Kunden klopfen schon für 2030 an. Doch die Aktie hebt nicht ab.

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    Boom schon eingepreist? - Rekord bei ASML, aber die Aktie zögert: "Tut uns leid, wir sind ausverkauft"
    Foto: picture alliance / abaca | ABACA

    ASML kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Der niederländische Chipausrüster hat im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro erzielt. Laut der Telefonkonferenz dürfte die Nachfrage das Angebot noch mindestens bis 2028 übersteigen. Finanzchef Roger Dassen bringt die Lage auf den Punkt:

    "Tut uns leid, wir sind ausverkauft."

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    Die Bruttomarge kletterte auf 57,5 Prozent, der Nettogewinn auf fünf Milliarden Euro. Darin steckt allerdings ein Buchgewinn von rund einer halben Milliarde Euro aus der Neubewertung der Beteiligung am französischen Start-up Mistral AI.

    Mehr Kapazität, höhere Preise

    Vorstandschef Christophe Fouquet berichtet, dass Kunden bereits Maschinen für 2028 ordern und Interesse an Lieferungen für 2029 und 2030 anmelden. ASML prüft deshalb, die Kapazität für 2028 sogar über die geplanten 30 Prozent hinaus auszubauen. Zugleich verteuert der Konzern wichtige Produkte, voll wirken die Aufschläge ab 2028.

    Aktie: Ist alles eingepreist?

    In Amsterdam legte die Aktie am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 1.528 Euro zu.

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    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4
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    An der Nasdaq gaben die Papiere dagegen nach, belastet von überraschend hohen Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von etwa 66 Prozent zu Buche. Mit 587 Milliarden Euro Börsenwert spielt ASML in einer eigenen Liga. Rivale Applied Materials kommt auf rund 368 Milliarden US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38,1 für 2026 und 27,8 für 2027.

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    Der Konsens der 42 von MarketScreener erfassten Analysten lautet Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 2.074 Euro verspricht rund 36 Prozent Luft nach oben. Jefferies bleibt neutral: Höhere Ziele für 2027 und 2028 seien weitgehend erwartet worden, zudem dürften die Bewertungen der Branche schrumpfen.

    Fazit

    Volle Auftragsbücher bis 2028 und steigende Preise sichern Wachstum und Margen. Der Haken liegt im Kurs: Nach dem kräftigen Anstieg ist viel Optimismus eingepreist. Ein KGV von fast 40 lässt wenig Raum für Enttäuschungen. Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger finden hier den einzigen Anbieter der modernsten Belichtungsmaschinen. Für Neueinsteiger könnten Rücksetzer die besseren Gelegenheiten bieten.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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