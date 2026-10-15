🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einnahmen aus Gewerbesteuer erreichen weiteren Rekordstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewerbesteuer bringt 2025 Rekord: 76,4 Milliarden
    • Größte Zuwächse in Schleswig-Holstein, Saarland
    • Grundsteuer A fällt 19,6 Prozent auf 0,3 Milliarden
    Einnahmen aus Gewerbesteuer erreichen weiteren Rekordstand
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit Gewerbesteuer-Einnahmen von rund 76,4 Milliarden Euro haben die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2025 einen Rekord erzielt. Nach einem Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020 waren die Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren 2021 bis 2024 auf Höchststände seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im Vorjahresvergleich betrug das Plus vergangenes Jahr 1,5 Prozent.

    Die höchsten Anstiege verzeichneten Schleswig-Holstein und Saarland mit jeweils plus 13,0 Prozent sowie Hamburg mit plus 11,1 Prozent. Die Einnahmen stiegen insgesamt in elf Bundesländern an.

    Fünf Bundesländer verzeichneten dagegen einen Rückgang: Bremen (minus 12,0 Prozent), Baden-Württemberg (minus 7,2 Prozent), Sachsen (minus 6,9 Prozent), Brandenburg (minus 6,8 Prozent) und Rheinland-Pfalz (mit minus 4,7 Prozent).

    Minus 19,6 Prozent bei Grundsteuer A

    Deutlich rückläufig waren die Einnahmen aus der Grundsteuer A, die auf das Vermögen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erhoben wird: Sie betrugen 0,3 Milliarden Euro, laut Bundesamt waren das 19,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

    Aus der Grundsteuer B, die auf Grundstücke außerhalb der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, nahmen die Gemeinden 15,8 Milliarden Euro ein, das war ein Plus von 0,7 Prozent.

    Steuer auf baureife Grundstücke wenig genutzt

    Die Möglichkeit, eine Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke festzusetzen, haben den Angaben zufolge nur wenige Gemeinden genutzt: Die Einnahmen betrugen 5,8 Millionen Euro. In der Summe blieb das Aufkommen aus Grundsteuern aller Gemeinden gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 16,1 Milliarden Euro.

    Die Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur Grundsteuer A, B und C entscheiden maßgeblich über die Höhe der Einnahmen. Im Jahr 2025 lag der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden für die Gewerbesteuer bei 410 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem Vorjahreswert. Vorne lag hier Hamburg, hinten Brandenburg. Bei der Grundsteuer A stieg der durchschnittliche Hebesatz um 15 Prozentpunkte auf 377 Prozent.

    Insgesamt erzielten die Gemeinden in Deutschland vergangenes Jahr Einnahmen aus den Realsteuern - das sind Grund- und Gewerbesteuer - von rund 92,5 Milliarden Euro. Dies bedeutet einen Anstieg im Vorjahresvergleich um 1,3 Prozent, wie das Bundesamt mitteilt./isa/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Einnahmen aus Gewerbesteuer erreichen weiteren Rekordstand Mit Gewerbesteuer-Einnahmen von rund 76,4 Milliarden Euro haben die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2025 einen Rekord erzielt. Nach einem Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020 waren die Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren 2021 bis 2024 auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     