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    Chipauftragsfertiger TSMC macht weiter Rekordgewinne dank KI-Nachfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC erzielt dank KI-Aufträgen erneut Gewinnrekord
    • Gewinn wächst um über zwei Drittel auf 763 Milliarden
    • TSMC plant bis zu 64 Milliarden Dollar Investitionen
    Chipauftragsfertiger TSMC macht weiter Rekordgewinne dank KI-Nachfrage
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HSINCHU (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC hat im dritten Quartal einen weiteren Gewinnrekord aufgestellt und mehr verdient als von Experten erwartet. Der Schwung an Aufträgen für KI-Rechenzentren ließ den Gewinn im Jahresvergleich um über zwei Drittel auf gut 763 Milliarden Taiwan-Dollar (21,2 Mrd Euro) anschwellen, wie der Konzern am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Auch beim Ausblick ist das Unternehmen zuversichtlich. An der Börse in Taipeh konnte das die Anleger nicht begeistern, die auf Rekordniveau notierende Aktie lag in einem sehr schwachen Chip-Branchenumfeld mit 0,2 Prozent im Minus.

    Der Kurs hat in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei 2.590 Taiwan-Dollar markiert, seit Jahresbeginn stehen 57 Prozent Plus zu Buche. Im Fünfjahresvergleich hat er sich vervierfacht. Aktuell ist das Unternehmen an der Börse umgerechnet knapp 1,8 Billionen Euro schwer. Laut dem US-Finanzdienst CNBC war es das sechste Rekordquartal beim Gewinn für TSMC in Folge.

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    Der Umsatz war im Dreimonatszeitraum wie bereits bekannt um 51 Prozent auf 1,49 Billionen Taiwan-Dollar geklettert. TSMC fertigt unter anderem Chips für die Chipriesen Nvidia und AMD sowie für das Elektronikschwergewicht Apple .

    Der Konzern profitierte zuletzt insbesondere von der Auftragsschwemme, die vom Ausbau der KI-Rechenzentren vor allem in den USA ausgeht und welche nicht nur KI-Chips erfasst und die Preise steigen lässt.

    Im laufenden vierten Quartal peilen die Taiwaner eine Bruttomarge von 65 bis 67 Prozent an, was den Erwartungen am Markt entspricht. Im dritten Quartal blieben 66,4 Prozent vom Umsatz nach Herstellungskosten als Bruttogewinn übrig. Dabei sind Verwaltungs- und Vertriebskosten ausgeklammert. Beim Umsatz nimmt sich TSMC mit 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar (bis zu 48,6 Mrd Euro) etwas mehr vor als von Fachleuten gedacht.

    TSMC baut die Kapazitäten aus und will dieses Jahr bis zu 64 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen stecken. Kommendes Jahr dürften es nach Schätzung der von Bloomberg erfassten Analysten im Schnitt rund 75 Milliarden Dollar Investitionsausgaben werden - einzelne Schätzungen wie die der Großbank UBS gehen aber mit 90 Milliarden noch deutlich darüber hinaus. Derzeit werkelt TSMC am Bau oder der Erneuerung von 20 Fabriken gleichzeitig./men/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 494,2 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +54,59 %/+106,12 % bedeutet.





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