Senat stimmt für Ende der Sechs-Tage-Woche

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Rund anderthalb Wochen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt hat der Senat in Brasilien für die Abschaffung der Sechs-Tage-Woche gestimmt. Wie die Tageszeitung "O Globo" berichtete, votierten 75 Senatoren für eine entsprechende Verfassungsänderung, es gab nur eine Gegenstimme.

Der Vorschlag ist demnach ein zentrales Wahlkampfthema des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Sein rechtsgerichteter Gegenkandidat Flávio Bolsonaro hatte zuletzt seine Zustimmung zu der Initiative erklärt und damit den Weg für breite Unterstützung in der Parlamentskammer frei gemacht.