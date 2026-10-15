Neue GTA-VI-Leaks: Jetzt wird es richtig brisant

Neue Leaks sorgen rund um "Grand Theft Auto VI" für Aufregung. Gleichzeitig verliert der zugehörige Cyberleek-Token massiv an Wert. An der Börse steht derweil der Entwicklerkonzern Take-Two Interactive unter Druck. Doch die Investmentbank Jefferies sieht erhebliches Potenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach einer längeren Pause meldet sich der anonyme Leaker Cyberleek zurück. Die Gruppe veröffentlichte Videos, in denen die Hauptfiguren Jason und Lucia unbekleidet durch die Spielwelt laufen. Ob es sich dabei um echte Funktionen handelt, ist fraglich. Vieles deutet darauf hin, dass die Nacktheit vor allem Aufmerksamkeit erzeugen soll. Auch die Echtheit weiterer veröffentlichter Ausschnitte lässt sich bislang nicht überprüfen.

Besonders brisant: Cyberleek behauptet, das komplette Spiel und sogar dessen Ende zu besitzen. Sollte die Gruppe gefasst werden, könnte ein sogenannter Dead-Man's-Switch die letzten Story-Details offenlegen. Bestätigte Belege für diese Behauptungen gibt es nicht.

Parallel dazu gerät der Cyberleek-Token unter Druck. Die Kryptowährung hat innerhalb von 24 Stunden über 40 Prozent an Wert verloren. Laut Daten von CoinMarketCap notierte sie zuletzt bei etwa 0,001314 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung sank auf unter 1 Million US-Dollar (Stand 12:53 Uhr MESZ). Frühere Veröffentlichungen hatten den Wert zeitweise auf 40 Millionen US-Dollar steigen lassen.

Vorverkauf läuft – Jefferies sieht Take-Two bei 300 US-Dollar

Der Verkaufsstart von "GTA VI" rückt näher. Das Spiel soll am 19. November erscheinen, die Vorbestellungen laufen bereits seit dem 25. Juni. Daten von Sensor Tower zufolge wurden weltweit bereits mehr als 6 Millionen Vorbestellungen erfasst.

Anleger setzen große Hoffnungen in den Titel. Die Aktie des Mutterkonzerns Take-Two Interactive hat seit Beginn der Vorbestellungen allerdings rund 17 Prozent verloren. Jefferies hält dennoch an der Kaufempfehlung fest und bestätigt ein Kursziel von 300 US-Dollar. Ausgehend von einem Kursniveau um 200 US-Dollar entspräche das einem erheblichen Aufwärtspotenzial.

Die Analysten sehen das kommerzielle Potenzial des Spiels am Markt noch nicht ausreichend eingepreist. Zusätzliche Einnahmen durch den Online-Modus und eine mögliche PC-Version könnten den Erfolg weiter verlängern. Sollte das Spiel früher als erwartet für den PC erscheinen, könnte auch der Online-Modus schneller an Fahrt gewinnen und für zusätzliche, wiederkehrende Erlöse sorgen. Ein früherer PC-Start ist bislang allerdings nicht offiziell bestätigt.

Warum der Hype noch nicht an der Börse ankommt

Dass die Take-Two-Aktie bislang kaum von den hohen Erwartungen an "GTA VI" profitiert, könnte auch am enormen Hype liegen. Denn je höher die Erwartungen, desto größer ist das Enttäuschungspotenzial. Wie stark ein misslungener Start die Börse belasten kann, zeigt das Beispiel "Cyberpunk 2077" des polnischen Entwicklers CD Projekt Red.

Vor der Veröffentlichung im August 2020 war die Aktie auf ein Allzeithoch von mehr als 460 Złoty (rund 105 Euro) gestiegen. Doch technische Mängel und erhebliche Performance-Probleme auf älteren Konsolen wie Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One überschatteten den Start. Nachdem das Spiel zeitweise sogar aus dem PlayStation Store entfernt worden war, verlor die Aktie in den Tagen nach der Veröffentlichung fast 29 Prozent. Bis Mitte 2022 summierte sich das Minus auf mehr als 75 Prozent. Zeitweise war CD Projekt an der Börse damit nur noch rund ein Viertel so viel wert wie zum Höchststand.

Auch bei "GTA VI" dürfte entscheidend sein, ob Rockstar die hohen Erwartungen erfüllen kann. Es ist daher denkbar, dass die Aktie erst nach der Veröffentlichung deutlicher reagiert – je nachdem, wie Spieler und Kritiker den Titel aufnehmen und ob das Spiel die kommerziellen Hoffnungen erfüllt.

"Warum es so lange gedauert hat"

Ein Grund für die enormen Erwartungen an "GTA VI" ist der Detailreichtum, mit dem Rockstar Games die Spielwelt gestaltet. Wie Bloomberg berichtet, reisten Entwickler mehrfach nach Miami, dem realen Vorbild für Vice City, um unter anderem Kriminalitätsschwerpunkte, Luftaufnahmen und das Nachtleben der Metropole zu studieren. Dabei geht es um weit mehr als eine beeindruckende Kulisse: In virtuellen Nachtclubs soll jeder Gast animiert, jedes Getränk gestaltet und Musik samt Beleuchtung aufeinander abgestimmt werden. So entsteht eine Vielzahl fein ausgearbeiteter Details, die die Spielwelt möglichst authentisch wirken lassen. "Und jetzt versteht man, warum es so lange gedauert hat", erklärte Jennifer Kolbe, Leiterin der Publishing-Abteilung bei Rockstar, gegenüber Bloomberg. Der Aufwand verdeutlicht, unter welchem Druck das Studio steht, die enormen Erwartungen an den lang erwarteten Blockbuster zu erfüllen.

Quartalszahlen und Rockstars Pläne für die Zukunft

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg Take-Twos Nettoumsatz auf 1,53 Milliarden US-Dollar. Die Nettobuchungen sanken dagegen um 3 Prozent auf 1,39 Milliarden US-Dollar. Der Nettoverlust weitete sich von 11,9 auf 34,1 Millionen US-Dollar aus. Konzernchef Strauss Zelnick bestätigte dennoch die Jahresprognose von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar bei den Nettobuchungen. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 9. November 2026.

Langfristig könnte Rockstar zudem von den Erfahrungen aus der Entwicklung profitieren. Laut dem Bloomberg-Bericht hat das Studio seine internen Werkzeuge und Prozesse für "GTA VI" grundlegend weiterentwickelt. Entwicklungschef Phil Hooker erklärte, die aufgebaute Technik und das Team würden es ermöglichen, künftig schneller zu arbeiten. Konkrete Nachfolger wie "GTA VII" oder "Red Dead Redemption 3" sind allerdings nicht angekündigt.

Damit wird der Start von "GTA VI" zum entscheidenden Test für Take-Two. Der Hype ist bereits enorm, doch ob daraus auch ein nachhaltiger Börsenerfolg entsteht, hängt davon ab, ob Rockstar die hohen Erwartungen erfüllen kann. Ein technisch überzeugender Start und starke Verkaufszahlen könnten der Aktie neuen Schwung verleihen. Enttäuscht das Spiel dagegen, droht eine Gegenbewegung. Auch die Aussicht auf künftig kürzere Entwicklungszeiten könnte langfristig helfen. Was das alles für die Aktie bedeutet, dürfte sich spätestens nach dem Release zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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