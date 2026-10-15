SUESS MicroTec Aktie gerät unter starken Druck - 15.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie fällt um -8,86 % auf 55,80€. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 55,80€, mit einem Minus von -8,86 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -32,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -11,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +50,64 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,07 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,51 % 1 Monat -9,50 % 3 Monate -32,91 % 1 Jahr +57,29 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 15.10.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,63 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,94 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -3,61 %.

Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,84 %, über 10 Jahre bei 25,05 %.

Lohnt sich ein Investment in die SUESS MicroTec Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.