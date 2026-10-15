INTERHYP AG / Interhyp Zins-Update Oktober: Bauzinsen stabilisieren sich ...

Die Bauzinsen bleiben auf einem hohen Niveau. Zehnjährige Darlehen liegen im Schnitt aktuell bei rund 4,4 Prozent. Auch in den kommenden Wochen dürften sich die Zinsen weiterhin auf diesem Niveau bewegen.

- Bauzinsen für zehnjährige Darlehen liegen aktuell bei rund 4,4 Prozent - Kurzfristig erwartet die große Mehrheit des Interhyp-Bankenpanels gleichbleibende Zinsen - Langfristig überwiegt die Erwartung leicht sinkender Konditionen

"Solange sich die Lage rund um den Iran-Konflikt nicht beruhigt, ist nicht mit einem substanziellen Rückgang bei den Bauzinsen zu rechnen. Und auf eine Entspannung in Nahost deutet gerade wenig hin", sagt Ingo Foitzik, Vertriebsvorstand bei Interhyp. "Kaufinteressierte sollten deshalb mit dem aktuellen Niveau kalkulieren."



Bankenpanel: Kurzfristig zeichnet sich eine Seitwärtsbewegung ab

Für die kommenden ein bis zwei Monate rechnen 80 Prozent der befragten Institute mit gleichbleibenden Bauzinsen. 20 Prozent erwarten fallende Konditionen. Mit einem kurzfristigen Anstieg rechnet derzeit niemand im Panel.

Hinter der erwarteten Stabilisierung steht auch die Einschätzung, dass die Finanzmärkte mögliche weitere Zinsschritte der Notenbanken bereits weit vorweggenommen haben. Ein Panel-Teilnehmer formuliert es so: "Die Finanzmärkte haben mittlerweile mehrere EZB-Zinserhöhungen eingepreist. Bis zu vier. Es ist nicht davon auszugehen, dass die EZB wirklich so viele Zinsschritte liefern wird."



Langfristiger Ausblick bleibt geteilt



Auf längere Sicht bleibt das Bild uneinheitlich: 60 Prozent der Institute erwarten fallende Bauzinsen, 40 Prozent rechnen mit einem weiteren Anstieg. Die Prognosen zeigen damit vor allem eines: Eine eindeutige Richtung ist am Markt derzeit nicht erkennbar.



Ein Panel-Teilnehmer verweist auf fortbestehende Belastungsfaktoren: "Bei den Anleiherenditen im Euroraum und damit den Baufinanzierungszinsen dominieren die Aufwärtsrisiken. Denn in vielen Staaten sind die Haushaltsdefizite viel zu hoch, ohne Aussicht auf notwendige Haushaltskorrekturen."



"Zinsen sind ein wichtiger Bestandteil einer Finanzierung, aber eben nur einer", sagt Foitzik. "Auch die gewählte Tilgungsrate, die Zinsbindungsdauer oder die Einbindung von Fördermitteln haben einen Einfluss auf die monatliche Rate. Kaufinteressierte sollten daher immer die gesamte Finanzierungsstruktur in den Blick nehmen."



Empfehlung für Kaufinteressierte



Angesichts der aktuellen Marktlage lohnt es sich Kaufpreise zu verhandeln. Gerade bei Bestandsimmobilien sind Abschläge bei den Preisen möglich. Zudem sollten Kaufinteressierte so viel Eigenkapital einbringen wie möglich. Je mehr Eigenkapital eingebracht wird, desto geringer ist das Risiko für die Bank und desto besser der Zinssatz. Vorgezogene Erbschaften oder auch kleinere Schenkungen können hier viel bewirken. Wenn möglich, lohnt sich daher ein Gespräch mit Eltern oder Verwandten über eine finanzielle Unterstützung.

Über Interhyp:



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.



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Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de



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