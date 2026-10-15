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    Selenskyj kündigt Angriffe auf Russlands Ölraffinerien an

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj kündigt neue Angriffe auf Ölraffinerien an
    • Selenskyj beklagt US-Mangel an Geheimdienstdaten
    • Selenskyj beendet Angriffspause auf Energieanlagen
    Selenskyj kündigt Angriffe auf Russlands Ölraffinerien an
    Foto: Stringer - dpa

    KIEW/LONDON (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Bericht der "Financial Times" trotz der Kritik von US-Präsident Donald Trump neue Angriffe auf russische Ölraffinerien angekündigt. Die Zurückhaltung sei vorbei, sagte Selenskyj im Interview der "FT". Demnach äußerte Selenskyj auch seine Verärgerung über den "gefährlichen" Mangel an US-Geheimdienstdaten und der parallelen Drosselung des Satelliteninternetdienstes Starlink, während Russland seine Angriffe auf die Ukraine intensiviere. "Wir werden einen Ausweg finden", sagte Selenskyj, ohne Details zu nennen. Auch andere westliche Geheimdienste liefern Kiew Daten.

    Russland hatte bereits am Mittwoch neue ukrainische Angriffe auf Ölverarbeitungsanlagen in den Gebieten Rjasan und Saratow gemeldet. Das Gebiet Rjasan meldete heute eine weitere Drohnenattacke. Dabei sei auf dem Gelände einer Raffinerie ein Brand ausgebrochen.

    Selenskyj hatte in den vergangenen Tagen mehrfach den Diesel-Deal zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin kritisiert. Die USA wollen wegen der angespannten Marktlage und den hohen Preisen Diesel aus Russland importieren und dafür - zum Ärger auch der EU - ihre Sanktionen lockern. Die Ukraine beklagt, dass die USA damit Geld in Moskaus Kriegskasse spülen.

    Musk fordert Selenskyjs Rückzug

    Selenskyj hatte zuletzt erklärt, dass die Ukraine nach einer von Trump verkündeten begrenzten Waffenruhe die Angriffe auf Energieinfrastruktur unterlassen habe. Damit sei es nun vorbei, sagte er. Zuvor hatten US-Militärs nach Darstellung Selenskyjs ihren ukrainischen Kollegen erklärt, dass sie keine Geheimdienstdaten mehr liefern würden, wenn die Ukraine nicht aufhöre, russische Ölraffinerien anzugreifen.

    Zugleich sei das für das ukrainische Militär wichtige Starlink-System gedrosselt worden. "Das war kein technisches Problem, das war Absicht", sagte Selenskyj. Der US-Tech-Milliardär Elon Musk hatte dazu erklärt, dass das US-Militär und der Präsident über die Begrenzung des militärischen Starlink-Ablegers entschieden. In einem Post auf seiner Plattform X sagte er auch, es sei für Selenskyj an der Zeit, abzutreten. Die Ukraine beklagt massiven Druck der USA, in dem Krieg mit Russland nachzugeben.

    Selenskyj sagte in dem Interview, dass die USA im Kampf gegen Russland für die Ukraine lange Zeit ein strategischer Partner gewesen seien. Ohne die USA wäre der Verteidigungskampf "sehr schwer", sagte er./mau/DP/mis





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