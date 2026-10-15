AliExpress startet „Elite“: Gratis-Vorteile für treue Kundschaft
Treue zahlt sich aus: AliExpress startet „Elite“ mit Extra-Rabatten, Rückgabevorteilen und eigenem Kundenservice – ein kostenloses Programm für eingeladene Vielbesteller.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- AliExpress hat am 15. Oktober 2026 das kostenlose, einladungsbasierte Vorteilsprogramm „Elite“ für besonders treue Kundinnen und Kunden gestartet.
- Automatisch freigeschaltet werden können Kundinnen und Kunden, die im vergangenen Jahr mehr als 800 US-Dollar ausgegeben und an mindestens fünf verschiedenen Tagen bestellt haben.
- Elite-Mitglieder erhalten auf Millionen gekennzeichnete Artikel zusätzlich 5 Prozent Rabatt; am monatlichen Elite Day gibt es auf teilnehmende Produkte 8 Prozent Rabatt.
- Für teilnehmende Produkte sind innerhalb von 15 Tagen nach Lieferung kostenlose Rücksendungen möglich; bei gemeldeten Qualitätsproblemen ist kein zusätzlicher Nachweis nötig.
- Das Programm ist in mehreren europäischen Märkten über die AliExpress-App verfügbar und umfasst außerdem einen eigenen Kundenservice.
- AliExpress bietet für teilnehmende Produkte nun Next-Day-Delivery in Madrid, Warschau und Paris an. Elite-Rabatte lassen sich zudem mit teilnehmenden Angeboten des 11.11 Shopping Festivals vom 1. bis 18. November kombinieren.
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