Alphabet im Stresstest: Diese Analysten bleiben bullish beim KI-Champion

Im Mai notierte die Google-Mutter auf dem höchsten Bewertungsniveau seit 15 Jahren, gemessen am Unternehmenswert im Verhältnis zum erwarteten operativen Gewinn der kommenden zwölf Monate. Seither ist das Multiple von gut 20 auf knapp 15 geschrumpft.

Das Analysehaus Jefferies stellt sich hinter den Tech-Riesen Alphabet . In einer mehr als 60 Seiten starken Analyse hat das Team um Brent Thill sämtliche Einwände der Skeptiker durchgespielt und bleibt am Ende bei seiner Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt weiter bei 445 US-Dollar, rund 26 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 353,78 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vier Fragen drücken auf die Stimmung: Kann Gemini mithalten? Rechnen sich die gewaltigen Investitionen? Gewinnt die Cloud weiter Marktanteile? Und gefährden persönliche KI-Agenten das Werbegeschäft?

Die Analysten räumen ein, dass Gemini 4 in den Ranglisten nicht vorne liegt und beim Programmieren hinterherhinkt. Entscheidend sei aber die Reichweite: Fünf Google-Dienste kommen auf jeweils mehr als drei Milliarden Nutzer, und der Suchroboter des Konzerns erfasst fast fünfmal so viel vom Netz wie der von Microsoft.

Heikler ist die Kostenseite. Für 2026 plant Alphabet Investitionen von 200 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Jefferies rechnet für 2027 mit 307 Milliarden Dollar und damit erstmals mit einem negativen freien Cashflow. Dem steht ein Auftragsbestand von inzwischen 520 Milliarden US-Dollar gegenüber, der seit Ende 2024 dreimal so stark gewachsen ist wie die Investitionen.

Die Marge der Cloudsparte hat sich binnen fünf Quartalen auf rund 36 Prozent verdoppelt, ihr Marktanteil soll bis Ende 2026 von 13 auf 18 Prozent steigen. Zusätzlich könnte der externe Verkauf der hauseigenen KI-Chips 2027 knapp 69 Milliarden Dollar Umsatz bringen.

Beim Werbegeschäft verweisen die Experten auf die jüngste Vergangenheit. Trotz ChatGPT wuchs der Suchumsatz zuletzt um 17 Prozent. Werbegelder würden eher ihre Form ändern als abwandern.

Ganz ohne Abstriche geht es allerdings nicht. Die Gewinnschätzung je Aktie für 2027 senkt Jefferies um zehn Prozent. Im Negativszenario sehen die Analysten den Kurs bei 230 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 307,2EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.





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