🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    200 Milliarden für KI

    421 Aufrufe 421 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet im Stresstest: Diese Analysten bleiben bullish beim KI-Champion

    Alphabet hat seit Mai deutlich an Bewertung eingebüßt. Jefferies hat alle Kritikpunkte von Gemini bis zu den Investitionen geprüft und bleibt beim Kaufvotum. Ein Risiko sehen die Analysten aber beim freien Cashflow 2027.

    Für Sie zusammengefasst
    200 Milliarden für KI - Alphabet im Stresstest: Diese Analysten bleiben bullish beim KI-Champion
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Das Analysehaus Jefferies stellt sich hinter den Tech-Riesen Alphabet. In einer mehr als 60 Seiten starken Analyse hat das Team um Brent Thill sämtliche Einwände der Skeptiker durchgespielt und bleibt am Ende bei seiner Kaufempfehlung. Das Kursziel liegt weiter bei 445 US-Dollar, rund 26 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 353,78 US-Dollar.

    Im Mai notierte die Google-Mutter auf dem höchsten Bewertungsniveau seit 15 Jahren, gemessen am Unternehmenswert im Verhältnis zum erwarteten operativen Gewinn der kommenden zwölf Monate. Seither ist das Multiple von gut 20 auf knapp 15 geschrumpft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet!
    Long
    323,78€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    367,28€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vier Fragen drücken auf die Stimmung: Kann Gemini mithalten? Rechnen sich die gewaltigen Investitionen? Gewinnt die Cloud weiter Marktanteile? Und gefährden persönliche KI-Agenten das Werbegeschäft?

    Die Analysten räumen ein, dass Gemini 4 in den Ranglisten nicht vorne liegt und beim Programmieren hinterherhinkt. Entscheidend sei aber die Reichweite: Fünf Google-Dienste kommen auf jeweils mehr als drei Milliarden Nutzer, und der Suchroboter des Konzerns erfasst fast fünfmal so viel vom Netz wie der von Microsoft.

    Heikler ist die Kostenseite. Für 2026 plant Alphabet Investitionen von 200 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Jefferies rechnet für 2027 mit 307 Milliarden Dollar und damit erstmals mit einem negativen freien Cashflow. Dem steht ein Auftragsbestand von inzwischen 520 Milliarden US-Dollar gegenüber, der seit Ende 2024 dreimal so stark gewachsen ist wie die Investitionen.

    Die Marge der Cloudsparte hat sich binnen fünf Quartalen auf rund 36 Prozent verdoppelt, ihr Marktanteil soll bis Ende 2026 von 13 auf 18 Prozent steigen. Zusätzlich könnte der externe Verkauf der hauseigenen KI-Chips 2027 knapp 69 Milliarden Dollar Umsatz bringen.

    Beim Werbegeschäft verweisen die Experten auf die jüngste Vergangenheit. Trotz ChatGPT wuchs der Suchumsatz zuletzt um 17 Prozent. Werbegelder würden eher ihre Form ändern als abwandern.

    Ganz ohne Abstriche geht es allerdings nicht. Die Gewinnschätzung je Aktie für 2027 senkt Jefferies um zehn Prozent. Im Negativszenario sehen die Analysten den Kurs bei 230 US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 307,2EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 362,43$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    200 Milliarden für KI Alphabet im Stresstest: Diese Analysten bleiben bullish beim KI-Champion Alphabet hat seit Mai deutlich an Bewertung eingebüßt. Jefferies hat alle Kritikpunkte von Gemini bis zu den Investitionen geprüft und bleibt beim Kaufvotum. Ein Risiko sehen die Analysten aber beim freien Cashflow 2027.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     