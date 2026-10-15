Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 15.10. - AT 20 schwach -1,43 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.257,61 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Scout24 +5,12 %, Rheinmetall +3,56 %, Hannover Rueck +2,87 %
Flop-Werte: Siemens Energy -7,15 %, Infineon Technologies -6,97 %, Hochtief -2,84 %
Der MDAX steht bei 30.027,04 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +5,68 %, PUMA +3,41 %, CTS Eventim +3,17 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -7,47 %, AIXTRON -7,15 %, SILTRONIC AG -6,81 %
Der TecDAX steht aktuell (09:54:53) bei 3.953,17 PKT und fällt um -0,90 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +2,82 %, Nemetschek +2,80 %, freenet +2,29 %
Flop-Werte: PVA TePla -7,83 %, SUESS MicroTec -7,47 %, SMA Solar Technology -7,33 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.140,84 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,56 %, Deutsche Telekom +2,82 %, Münchener Rück +2,80 %
Flop-Werte: Siemens Energy -7,15 %, Infineon Technologies -6,97 %, Nordea Bank Abp -6,24 %
Der AT 20 steht aktuell (09:54:52) bei 6.538,88 PKT und fällt um -1,43 %.
Top-Werte: Wienerberger +4,27 %, UNIQA Insurance Group +1,60 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,31 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -10,97 %, Andritz -2,48 %
Der CH 20 steht bei 14.220,65 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: Geberit +2,63 %, Zurich Insurance Group +2,61 %, Swiss Life Holding +2,33 %
Flop-Werte: ABB -4,51 %, Logitech International -0,53 %
Der FR 40 bewegt sich bei 7.828,89 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Carrefour +3,18 %, ORANGE +2,81 %, Bouygues +2,47 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -4,80 %, LEGRAND -4,55 %, Schneider Electric -2,66 %
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