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    Billionen-Hochzeit

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    Tesla und SpaceX fusionieren noch vor Weihnachten?

    Ein Barclays-Analyst hält eine Fusion von Tesla und SpaceX noch vor Teslas Hauptversammlung im Dezember für möglich. Musk heizt die Gerüchte selbst an.

    Billionen-Hochzeit - Tesla und SpaceX fusionieren noch vor Weihnachten?
    Foto: ChatGPT/KI generiert

    Elon Musk könnte seine beiden wertvollsten Konzerne bald verschmelzen. Barclays-Analyst Dan Levy hält eine Ankündigung der Fusion von Tesla und SpaceX noch vor Teslas Hauptversammlung am 6. Dezember für möglich.

    Die wirtschaftliche Logik sei zwar bislang umstritten gewesen, schreibt Levy laut Seeking Alpha. Jüngste Äußerungen des Managements deuteten aber auf wesentliche Vorteile hin. Den wahren Wert sieht er weniger in finanziellen Synergien als in der vertikalen Integration.

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    Chipfabrik als Treiber

    Als "entscheidenden Treiber" nennt Levy Terafab. Die Chipfabrik entwickeln Tesla, SpaceX und xAI gemeinsam. Musk hält sie für unverzichtbar, um den Rechenhunger beider Konzerne zu stillen. Weil beide Vorstände zustimmen müssen, entstehe allerdings eine "komplexe Dynamik". Auch anderswo verzahnen sich die Firmen: Teslas Autos funken über Starlink, der Roboter Optimus versteht Sprache dank Grok.

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    Das stärkste Argument liefert laut Levy Musks Machtanspruch. Der Milliardär will 25 Prozent an Tesla halten, um seine Pläne für Roboter und künstliche Intelligenz durchzusetzen. Übernimmt SpaceX den Autobauer, hielte Musk nach Levys Rechnung etwa 37 Prozent des neuen Konzerns und 56 Prozent der Stimmrechte.

    Musk selbst heizt die Spekulationen an: "Es gibt immer mehr Überschneidungen, insbesondere bei Terafab", sagte er in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal.

    Tesla-Aktie: Teure Wette vor den Zahlen

    Die Tesla-Aktie schloss am Mittwoch 2,2 Prozent tiefer bei 367,16 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 18 Prozent.

    Tesla

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    Mit 1,48 Billionen US-Dollar Börsenwert wiegt Tesla dennoch gut sechsmal so viel wie Toyota. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt bei rund 350. Die 43 von MarketScreener erfassten Analysten raten im Schnitt zum Übergewichten. Ihr mittleres Kursziel von 395,57 US-Dollar verspricht knapp acht Prozent Luft. Vor den Quartalszahlen am 21. Oktober machen die Auslieferungen Mut: Im dritten Quartal lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus und übertraf damit die Erwartungen. Die Zahl hat der Konzern am 2. Oktober gemeldet. Analysten hatten mit rund 461.100 gerechnet.

    Ein Haken ist dabei: Im Vorjahresquartal waren es 497.099 Fahrzeuge. Das sind rund zwei Prozent weniger.

    SpaceX-Aktie: Der größere Partner

    SpaceX verlor am Mittwoch 2,8 Prozent auf 152,16 US-Dollar und bringt 2,01 Billionen US-Dollar auf die Waage.

    SpaceX

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    Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut MarketBeat bei 220,06 US-Dollar, rund 45 Prozent über dem Kurs.

    Fazit

    Eine Fusion würde Musks Imperium unter einem Dach bündeln und ihm die Kontrolle sichern. Die Wettplattform Polymarket taxiert die Chance auf eine Fusion bis Jahresende dagegen nur auf 24 Prozent.

    Auf einen saftigen Übernahmeaufschlag sollten Tesla-Aktionärinnen und -Aktionäre allerdings nicht hoffen. Levy sieht ihn bereits im Kurs. Wer heute einsteigt, kauft vor allem Musks Vision. Wie viel das Autogeschäft noch trägt, zeigen die Zahlen am 21. Oktober.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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