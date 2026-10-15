Flatexdegiro versuchen Abwärtstrend zu brechen - Aktienrückkauf

Ihren Abwärtstrend seit Anfang September mit einem Kurseinbruch von mehr als einem Drittel bis zum Vortag könnten sie nun brechen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die steile Talfahrt der Aktien von Flatexdegiro hat am Donnerstag vorerst ihr Ende gefunden. Mit einem Plus von rund 5 Prozent auf 25,44 Euro setzten sich die Papiere am Morgen an die MDax-Spitze .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Grund für die gute Stimmung am Donnerstag ist die Ankündigung des Onlinebrokers, erneut eigene Aktien zurückzukaufen zu wollen.

Durch den Rückkauf sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass der Gewinn je Anteil rechnerisch steigt. Das Instrument gilt daher als ein Mittel, um den Kurs zu beleben.

Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 43 Dollar Anfang Februar sank der Kurs unter anderem wegen Sorgen über die Wachstumsdynamik und Führungsstreitigkeiten um mehr als 40 Prozent.

Der Börsenwert liegt derzeit bei knapp 2,8 Milliarden Euro. Größter Anteilseigner ist der Firmengründer Bernd Förtsch. Er hält nach Angaben des Unternehmens zwischen 15 und 20 Prozent./ajx/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 30.027 auf Ariva Indikation (15. Oktober 2026, 09:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +20,16 %/+89,92 % bedeutet.





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