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    OTS

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    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für ...

    Für Sie zusammengefasst
    • KfW IPEX-Bank finanziert EUROGATE mit 82 Mio. Euro
    • Wilhelmshaven testet autonome Containertransporte
    • Pilot schafft Perspektive für Rollout in Deutschland
    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für Automatisierungsprojekt am Standort Wilhelmshaven
    Frankfurt am Main (ots) -

    - 82 Millionen EUR für Projekt zur Pilotierung digitaler und autonomer Terminalinfrastruktur am Standort Wilhelmshaven
    - Stärkung deutscher und europäischer Exportinfrastruktur - Projekt mit Perspektive für Rollout auf allen deutschen EUROGATE-Standorten

    Die KfW IPEX-Bank stellt dem Terminalbetreiber EUROGATE ein Darlehen in Höhe von 82 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel dienen einem Pilotprojekt zur Entwicklung und Verifizierung von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen, die am Containerterminal Wilhelmshaven getestet werden. Ziel ist es, die Terminalprozesse durch den Einsatz moderner Software und autonomer Technologien flexibler und effizienter zu gestalten.

    "Gemeinsam mit EUROGATE setzen wir ein Signal für die Modernisierung der Hafenlogistik und die damit verbundene Stärkung des Standortes Deutschland", sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

    Im Pilotprojekt sollen autonome Terminal Trucks ("ATTs") Container zwischen Kaje und Automated Stacking Cranes ("ASCs") bewegen. Dabei wird EUROGATE die eigene Terminal-Software für den Betrieb von automatisierten Containerterminals weiter entwickeln und zur Anwendungsreife bringen. Insgesamt zielt das Projekt auf messbare Effizienzgewinne. Neben einer deutlichen Senkung des Verbrauchs von fossilen Energieträgern durch die Elektrifizierung des Containerumschlags wird auch eine Reduzierung der Produktionskosten durch den Einsatz automatischer Umschlagssysteme angestrebt.

    Die Ergebnisse des Pilotprojekts in Wilhelmshaven werden maßgeblich in die Gesamtbewertung der Einsatzreife des beabsichtigten, künftigen Umschlagssystems einfließen und zur Entscheidung für einen Rollout, zunächst in Hamburg und später an allen deutschen EUROGATE-Standorten, führen.

    "Die KfW IPEX-Bank ist mit Ihrem profunden Verständnis unserer Branche und der Innovationen des Projektes der ideale Finanzierungspartner, mit dem ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept realisiert werden konnte", sagt Kristian Ludwig, CFO der EUROGATE Gruppe.

    Pressekontakt:

    Philipp Kielbassa
    Corporate Communications
    KfW IPEX-Bank GmbH
    Palmengartenstraße 5-9
    60325 Frankfurt am Main
    T: +49 69 7431 6431
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6371601 OTS: KfW IPEX-Bank







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