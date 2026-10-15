Ericsson mit Kurssprung - Quartalszahlen überzeugen

Die Experten von JPMorgan verwiesen auch auf günstige Folgen der laufenden Kostenoptimierung. Die geringe Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz mache den Wert im aktuellen Umfeld offensichtlich robuster, hieß es von Jefferies./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,00 % und einem Kurs von 9,412 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,61 %/-4,28 % bedeutet.