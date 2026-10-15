AKTIE IM FOKUS
Ericsson mit Kurssprung - Quartalszahlen überzeugen
- Ericsson steigt nach Quartalszahlen um 8,7 Prozent
- Umsatz und Gewinn liegen klar über den Erwartungen
- Japan und Indien stärken Ericssons Netzwerkgeschäft
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien von Ericsson haben im frühen Handel am Donnerstag einen Kurssprung hingelegt. Zuletzt lag der Wert mit 8,7 Prozent im Plus. Er beendete damit die eher lustlose Seitwärtsbewegung seit Mitte Juli. Das bisherige Jahreshoch ist allerdings noch rund 25 Prozent entfernt. Die positive Entwicklung ging allerdings zu Lasten von Nokia , deren Aktie um 5,4 Prozent fiel.
Die Aktien des schwedischen Telekomausrüsters reagierten damit auf die jüngsten Quartalszahlen. Die Analysten von Bernstein Research sprachen von deutlich über den Erwartungen liegenden Umsätzen und Gewinnen. Dabei habe sich vor allem das Netzwerk-Geschäft in Japan und Indien positiv ausgewirkt.
Die Experten von JPMorgan verwiesen auch auf günstige Folgen der laufenden Kostenoptimierung. Die geringe Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz mache den Wert im aktuellen Umfeld offensichtlich robuster, hieß es von Jefferies./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,00 % und einem Kurs von 9,412 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,61 %/-4,28 % bedeutet.