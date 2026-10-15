DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor Quartalszahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Hightech-Unternehmens erwartet der Experte 19 Prozent über Vorjahr./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,02 % und einem Kurs von 36,50EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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