Infineon Technologies Aktie deutlicher Kursrutsch - 15.10.2026

Die Anleger von Infineon Technologies müssen heute einen Kursrückgang von -7,46 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 50,62€. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,46 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Infineon Technologies Verluste von -30,34 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die Infineon Technologies Aktie damit -17,23 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +33,85 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,23 % 1 Monat -6,46 % 3 Monate -30,34 % 1 Jahr +56,08 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:21 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,38 Mrd. € wert.

Der Dax hat am Donnerstag heftigen Kursverlusten der Technologiebranchen in den USA und Asien getrotzt. Sorgen vor steigenden Zinsen nach dem überraschend starken Inflationsanstieg in den Vereinigten Staaten im September dominierten die Stimmung in …

Wir erwarten, dass Infineon am 10. November solide Zahlen für das vierte Quartal vorlegen wird, wobei der Spielraum für wesentliche Überraschungen begrenzt sein dürfte, da sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 richtet. Die starke Nachfrage nach KI-Stromversorgungslösungen, die sich verbessernden Bedingungen im Industriesegment und eine höhere Kapazitätsauslastung dürften zu einer deutlichen Beschleunigung des Ergebniswachstums führen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,46 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -5,16 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,27 %. ON Semiconductor verliert -4,05 % NIO notiert im Minus, mit -0,16 %.

Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,80 %, über 10 Jahre bei 13,59 %.

Lohnt sich ein Investment in die Infineon Technologies Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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