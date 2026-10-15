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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie mit Kursrutsch - -7,39 % - 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -7,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie mit Kursrutsch - -7,39 % - 15.10.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.10.2026

    Die Siemens Energy Aktie ist bisher um -7,39 % auf 125,00 gefallen. Das sind -9,98  weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Siemens Energy: Nach einem Rückgang von -6,15 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,39 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Siemens Energy Verluste von -15,23 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +9,44 %.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,97 %
    1 Monat -1,75 %
    3 Monate -15,23 %
    1 Jahr +23,06 %
    Stand: 15.10.2026, 10:22 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Siemens-Energy-Aktie nach mehrjähriger Vervielfachung. Diskutiert werden weitere Rückgänge auf 90–100 Euro, ein intakter Abwärtstrend und Gegenbewegungen bis 135 Euro. Zinssorgen als Ursache werden mit Verweis auf gesunkene US-Renditen hinterfragt. Hinzu kommen unbestätigte Insolvenzgerüchte wegen der Windsparte, Sorgen vor schwachen Geschäftszahlen und gestaffelte Nachkäufe.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,82 Mrd. € wert.

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    Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 131,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei 43,53 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Siemens Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Siemens Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Siemens Energy

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