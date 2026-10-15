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    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hochtief Aktie heute im Minus (370,60€) - 15.10.2026

    Am 15.10.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um -2,88 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie heute im Minus (370,60€) - 15.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Aktueller Stand der Hochtief Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 15.10.2026

    Die Hochtief Aktie ist bisher um -2,88 % auf 370,60 gefallen. Das sind -11,00  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 370,60, mit einem Minus von -2,88 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Hochtief abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -19,79 % verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Hochtief Aktie damit -6,79 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,99 % gewonnen.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,79 %
    1 Monat -1,16 %
    3 Monate -19,79 %
    1 Jahr +41,19 %
    Stand: 15.10.2026, 10:22 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,80 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.10. - AT 20 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Vinci und Co.

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,62 %. Vinci notiert im Plus, mit +1,60 %.

    Die Aktie von Hochtief erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 59,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,64 %, über 10 Jahre bei 11,99 %.

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    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    -1,36 %
    -6,79 %
    -1,16 %
    -19,79 %
    +41,19 %
    +300,21 %
    +419,03 %
    +204,00 %
    +1.565,93 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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