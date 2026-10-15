Deutsche Telekom Aktie heute im Plus (26,06€) - 15.10.2026

Positive Vorzeichen bei Deutsche Telekom: Der Kurs klettert um +2,96 % auf 26,06€. Schon gestern ging es für die Deutsche Telekom Aktie um +0,40 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 26,06€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom!

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Deutsche Telekom trotz des heutigen Kurssprungs mit -4,89 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -6,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -9,06 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,47 % 1 Monat -12,10 % 3 Monate -4,89 % 1 Jahr -14,39 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 15.10.2026, 10:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss von T-Mobile US und der Konkurrenz durch SpaceX/Starlink auf die Telekom-Aktie. Einige erwarten weitere Rückgänge bis unter 20 Euro, andere betonen Ertragsstärke und Kaufchancen. Im Fokus stehen die Q3-Zahlen, Aktienrückkäufe, deren Wirkung auf den Gewinn je Aktie und eine mögliche Dividende über dem genannten Konsens von 1,12 Euro. Diskutiert wird zudem, ob ein Gemeinschaftsunternehmen und das 600-MHz-Band die Starlink-Abhängigkeit senken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,53 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ob aus Mali, Japan oder Chile. Elon Musk revolutioniert das globale Telefonieren. Der Tech-Milliardär greift mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem hauseigenen Satellitennetzwerk Starlink nach der weltweiten Vorherrschaft bei der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. ORANGE notiert im Plus, mit +3,21 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,29 %. Telefonica legt um +2,67 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +2,15 %.

Die Aktie von Deutsche Telekom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,68 %, über 10 Jahre bei 6,17 %.

Deutsche Telekom Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.