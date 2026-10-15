Rheinmetall Aktie heute im Plus - 15.10.2026

Die Rheinmetall Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,90 % auf 1.007,40€ zulegen. Das sind +28,40 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Schon gestern ging es für die Rheinmetall Aktie um +2,67 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1.007,40€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Rheinmetall über einen Zuwachs von +1,35 % freuen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -36,73 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,72 % 1 Monat -0,91 % 3 Monate +1,35 % 1 Jahr -46,27 %

? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 15.10.2026, 10:23 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der Rheinmetall-Aktie bei 920 Euro; frühere Prognosen deutlich tieferer Kurse werden angezweifelt. Fundamental diskutiert werden der künftige Bedarf an Panzern und Drohnen, Rheinmetalls Investitionen in moderne Waffen- und Überwachungssysteme sowie der Wettbewerb. Auch mögliche Folgen einer staatlichen Übernahme der deutschen KNDS-Anteile und eines Produktionsausbaus bei KNDS werden thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,31 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Aufgepasst rund um die Rheinmetall Aktie. Die jüngsten politischen Entscheidungen der USA im Ukraine-Krieg könnten andere NATO-Staaten noch stärker dazu bewegen, bei Rüstungsgütern Produkte außerhalb der Vereinigten Staaten zu bevorzugen. Für die …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Thales notiert im Plus, mit +1,97 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,47 %. Lockheed Martin verliert -0,23 % Northrop Grumman notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 62,49 %, über 10 Jahre bei 31,90 %.

Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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