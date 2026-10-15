AIXTRON Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 15.10.2026

Die AIXTRON Aktie ist bisher um -7,21 % auf 32,43€ gefallen. Das sind -2,52 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für AIXTRON: Nach einem Rückgang von -0,09 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,21 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AIXTRON mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -23,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +97,04 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,88 % 1 Monat +1,83 % 3 Monate -23,61 % 1 Jahr +157,58 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:23 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,68 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,96 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,02 %.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,14 %, über 10 Jahre bei 19,59 %.

AIXTRON Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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