SMA Solar Technology Aktie im freien Fall - 15.10.2026

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -6,94 % auf 56,35€ gefallen. Das sind -4,20 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,94 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SMA Solar Technology, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,89 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -3,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +69,32 % gewonnen.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,12 % 1 Monat -0,26 % 3 Monate -9,89 % 1 Jahr +149,78 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:24 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,26 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -2,98 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,70 %. SolarEdge verliert -1,82 %

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,06 %, über 10 Jahre bei 8,00 %.

Lohnt sich ein Investment in die SMA Solar Technology Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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