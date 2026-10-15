Basler Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 15.10.2026

Die Basler Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,38 % auf 20,700€. Damit verliert die Aktie -1,650 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Basler: Nach einem Rückgang von -0,89 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,38 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Basler Verluste von -23,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um -6,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Basler einen Anstieg von +41,71 %.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,37 % 1 Monat +4,75 % 3 Monate -23,83 % 1 Jahr +18,42 %

Informationen zur Basler Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:24 Uhr

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 648,90 Mio. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +1,97 %.

Die Aktie von Basler erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei -14,37 %, über 10 Jahre bei 13,40 %.

Lohnt sich ein Investment in die Basler Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Basler Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Basler Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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