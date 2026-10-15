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    Besonders beachtet!

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    SK hynix Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 15.10.2026

    Kursbewegung von -9,74 % bei SK hynix am 15.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 15.10.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    SK hynix aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2026

    Mit einer Performance von -9,74 % musste die SK hynix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 834,00, mit einem Minus von -9,74 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SK hynix abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -33,60 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -26,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +64,71 % erlebt.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,64 %
    1 Monat -21,86 %
    3 Monate -33,60 %
    1 Jahr +64,71 %
    Stand: 15.10.2026, 10:24 Uhr

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 711 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 593,04 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,95 %. Western Digital notiert im Minus, mit -5,32 %.

    SK hynix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SK hynix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SK hynix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SK hynix

    -9,74 %
    -26,64 %
    -21,86 %
    -33,60 %
    +8.339.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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