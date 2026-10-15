JPMORGAN stuft Santander auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander vor Quartalszahlen von 12,60 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge einer Feinabstimmung ihres Bewertungsmodells für die spanische Großbank habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich ein Prozent erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 12,08EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marta Sanchez Romero

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,90

Kursziel alt: 12,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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