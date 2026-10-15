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    Besonders beachtet!

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    Lenovo Group Aktie sinkt rapide - 15.10.2026

    Die Lenovo Group Aktie notiert am 15.10.2026 mit -13,28 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Lenovo Group Aktie sinkt rapide - 15.10.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

    Lenovo Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.10.2026

    Bei Lenovo Group geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -13,28 % nach und notiert bei 2,9050. Der Kursrückgang der Lenovo Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,28 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lenovo Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,94 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenovo Group Aktie damit um -21,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lenovo Group einen Anstieg von +179,24 %.

    Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,90 %
    1 Monat -15,46 %
    3 Monate +8,94 %
    1 Jahr +129,59 %
    Stand: 15.10.2026, 10:25 Uhr

    Informationen zur Lenovo Group Aktie

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Lenovo Group

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,25 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -4,63 %. HP verliert -0,29 %

    Die Aktie von Lenovo Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 48,91 %. Über 5 Jahre lag sie bei 31,57 %, über 10 Jahre bei 18,94 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Lenovo Group Aktie?


    Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lenovo Group

    -13,13 %
    -21,90 %
    -15,46 %
    +8,94 %
    +129,59 %
    +190,90 %
    +250,30 %
    +383,47 %
    +4.832,20 %
    ISIN:HK0992009065WKN:894983
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