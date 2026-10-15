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    Besonders beachtet!

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    CoreWeave Registered (A) - Aktie bricht ein -6,45 % - 15.10.2026

    Die CoreWeave Registered (A) Aktie notiert am 15.10.2026 mit -6,45 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - CoreWeave Registered (A) - Aktie bricht ein -6,45 % - 15.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CoreWeave Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2026

    Der Abwärtstrend bei CoreWeave Registered (A) hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -6,45 % zu Buche, die Aktie notiert bei 55,16. Die Talfahrt der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -15,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 55,16, mit einem Minus von -6,45 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CoreWeave Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,70 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -28,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,04 %. Im Jahr 2026 gab es für CoreWeave Registered (A) bisher ein Minus von -9,92 %.

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    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,96 %
    1 Monat -22,04 %
    3 Monate -20,70 %
    1 Jahr -51,54 %
    Stand: 15.10.2026, 10:25 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,38 Mrd. € wert.

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    Lohnt sich ein Investment in die CoreWeave Registered (A) Aktie?


    Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoreWeave Registered (A)

    -6,12 %
    -30,16 %
    -23,36 %
    -22,04 %
    -52,36 %
    -27,17 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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