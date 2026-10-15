Rocket Lab Corporation - Aktie stürzt rapide ab - 15.10.2026

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Rocket Lab Corporation damit auf -30,44 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Die Rocket Lab Corporation Aktie notiert aktuell bei 47,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,70 € entspricht. Der Kursrückgang der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,73 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Auf Wochensicht hat die Rocket Lab Corporation Aktie damit -23,83 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rocket Lab Corporation um -20,49 % verloren.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,83 % 1 Monat -9,11 % 3 Monate -30,44 % 1 Jahr -17,12 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:25 Uhr

Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,79 Mrd. € wert.

Die Rocket-Lab-Aktie ist am Mittwoch um –7,85% auf 59,18 US$ eingebrochen. Damit testet der Kurs die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wird das Muster nachhaltig aktiviert, droht eine erhebliche Ausweitung der Korrektur. Besonders brisant: Das technische Kursziel bei 22,69 US$ fällt nahezu mit einem wichtigen Fibonacci-Retracement zusammen. Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Der Kurs der Rocket-Lab-Aktie ist unter […] The post Rocket Lab-Aktie: Fällt sie jetzt auf 22,69 US$? first appeared on sharedeals.de.

Rocket Lab Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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