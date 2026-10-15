Amazon Aktie heute im Minus - 15.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Amazon Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,15 % im Minus. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,15 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Amazon nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +2,51 %.

Auf Wochensicht hat die Amazon Aktie damit -4,09 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Amazon +12,47 % gewonnen.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,09 % 1 Monat +1,48 % 3 Monate +2,51 % 1 Jahr +18,86 %

Informationen zur Amazon Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:25 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Bil. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,65 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,98 %. JD.com verliert -0,84 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -3,11 %.

Die Aktie von Amazon erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,93 %, über 10 Jahre bei 19,98 %.

Amazon Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Amazon Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Amazon Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.