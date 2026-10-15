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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.10.2026
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 15.10.2026

    Die Anleger von NVIDIA müssen heute einen Kursrückgang von -2,48 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 193,58. Die Talfahrt der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 193,58, mit einem Minus von -2,48 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,38 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +21,03 % erlebt.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,41 %
    1 Monat +5,80 %
    3 Monate +4,38 %
    1 Jahr +23,48 %
    Stand: 15.10.2026, 10:26 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck bei NVIDIA, Zinsängste und ein mögliches Unterschreiten der Marke von 200. Diskutiert werden Short-Positionen, weitere Rückgänge am KI-Markt sowie eine mögliche Überbewertung der GPUs; auch ein KGV von 10 wird spekulativ genannt. Dem stehen Argumente zu Leistungsfähigkeit, begrenzter Konkurrenz und langfristigem KI- und Robotikwachstum gegenüber. Vor Shorts wird mit Verweis auf historisch starke Quartale nach US-Zwischenwahlen gewarnt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,67 Bil. € wert.

    Chipauftragsfertiger TSMC macht weiter Rekordgewinne dank KI-Nachfrage


    Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC hat im dritten Quartal einen weiteren Gewinnrekord aufgestellt und mehr verdient als von Experten erwartet. Der Schwung an Aufträgen für KI-Rechenzentren ließ den Gewinn im Jahresvergleich um über zwei …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,96 %. Intel notiert im Minus, mit -4,17 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,74 %. Broadcom verliert -2,09 %

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,09 %, über 10 Jahre bei 63,52 %.

    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -2,06 %
    -8,41 %
    +5,80 %
    +4,38 %
    +23,48 %
    +351,12 %
    +928,53 %
    +12.810,70 %
    +1.388.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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