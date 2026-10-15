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    Besonders beachtet!

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    PVA TePla Aktie weiter auf Talfahrt - -6,80 % - 15.10.2026

    Am 15.10.2026 ist die PVA TePla Aktie, bisher, um -6,80 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - PVA TePla Aktie weiter auf Talfahrt - -6,80 % - 15.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

    PVA TePla Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die PVA TePla Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,80 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,08 %, geht es heute bei der PVA TePla Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei PVA TePla, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,28 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um -9,91 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +34,04 % gewonnen.

    PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,91 %
    1 Monat +6,93 %
    3 Monate -21,28 %
    1 Jahr +9,06 %
    Stand: 15.10.2026, 10:26 Uhr

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 640,75 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.10. - AT 20 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PVA TePla?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,62 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -7,07 %.

    Die Aktie von PVA TePla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,51 %, über 10 Jahre bei 28,77 %.

    PVA TePla Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der PVA TePla Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PVA TePla Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    PVA TePla

    -6,73 %
    -13,86 %
    +2,24 %
    -24,73 %
    +4,28 %
    +81,15 %
    -23,91 %
    +1.063,22 %
    +127,60 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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