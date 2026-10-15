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    Besonders beachtet!

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    freenet Aktie heute im Plus - 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die freenet Aktie bisher um +2,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Besonders beachtet! - freenet Aktie heute im Plus - 15.10.2026
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    freenet aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2026

    Die freenet Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,06 % auf 22,800 zulegen. Das sind +0,460  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der freenet Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,18 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,06 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die freenet Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,51 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -2,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in freenet eine negative Entwicklung von -24,17 % erlebt.

    freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,86 %
    1 Monat -10,40 %
    3 Monate -6,51 %
    1 Jahr -16,85 %
    Stand: 15.10.2026, 10:27 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiv bewertete vollständige Übernahme von waipu.tv, den Kaufpreis und die Kapitaldisziplin des Vorstands. Diskutiert werden mindestens 120 Mio. Euro bereinigtes EBITDA für waipu.tv bis 2028 und die Erwartung stabiler Dividenden. Trotz der Meldung bleibt die Kursreaktion schwach; genannt werden Kursmarken von 20 bis über 23 Euro und mögliche Einflüsse von Leerverkäufern. Im Fokus stehen zudem mobilezone und die nächsten Geschäftszahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

    Zur freenet Diskussion

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,71 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.10. - AT 20 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,84 %. United Internet notiert im Plus, mit +1,62 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,65 %. Vodafone Group legt um +2,19 % zu

    Die Aktie von freenet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,91 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,12 %, über 10 Jahre bei -1,31 %.

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    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    +2,06 %
    -1,13 %
    -8,80 %
    -4,84 %
    -15,37 %
    +0,62 %
    +1,38 %
    -11,46 %
    +29,25 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ
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