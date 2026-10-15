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    Besonders beachtet!

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    Oracle Aktie heute im Minus - 15.10.2026

    Die Oracle Aktie notiert am 15.10.2026 mit -3,04 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie heute im Minus - 15.10.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2026

    Die Oracle Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,04 % auf 113,50. Damit verliert die Aktie -3,56  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Oracle: Nach einem Rückgang von -8,50 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,04 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Oracle nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +1,67 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Oracle eine negative Entwicklung von -31,57 % erlebt.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,42 %
    1 Monat -8,75 %
    3 Monate +1,67 %
    1 Jahr -55,91 %
    Stand: 15.10.2026, 10:29 Uhr

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 345,59 Mrd. € wert.

    Oracle: Vom KI-Liebling zur Aktie unter Druck


    Bei Oracle wurde nach dem Verlust der 50-Tage-Linie auch das September-Tief unterschritten. Gleichzeitig war die jüngste Abwärtsbewegung von erhöhtem Handelsvolumen und einer breiteren Schwäche bei KI-Infrastrukturwerten begleitet.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Oracle?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,06 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,69 %. IBM notiert im Minus, mit -0,81 %. Microsoft verliert -1,21 % SAP notiert im Plus, mit +0,75 %.

    Die Aktie von Oracle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,24 %, über 10 Jahre bei 13,87 %.

    Oracle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Oracle Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Oracle Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Oracle

    -2,34 %
    -10,42 %
    -8,75 %
    +1,67 %
    -55,91 %
    +11,64 %
    +38,23 %
    +227,13 %
    +6.712,87 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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    Markt Bote
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