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    Besonders beachtet!

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    flatexDEGIRO - Aktie gewinnt kräftig - 15.10.2026

    Am 15.10.2026 ist die flatexDEGIRO Aktie, bisher, um +6,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO - Aktie gewinnt kräftig - 15.10.2026
    Foto: 641210013

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.10.2026

    Die flatexDEGIRO Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,83 % auf 25,95 zulegen. Das sind +1,66  mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die flatexDEGIRO Aktie um +5,35 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 25,95. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kurs der flatexDEGIRO Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,81 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von flatexDEGIRO einen Rückgang von -31,01 %.

    Während flatexDEGIRO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %. Damit gehört flatexDEGIRO heute zu den auffälligeren Werten.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,25 %
    1 Monat -18,00 %
    3 Monate -32,81 %
    1 Jahr -18,21 %
    Stand: 15.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,82 Mrd.EUR € wert.

    Dax trotzt Talfahrt der Techbranche


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    Börsenstart Europa - 15.10. - AT 20 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +0,83 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,57 %. ING Group verliert -1,61 %

    Die Aktie von flatexDEGIRO erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 43,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,40 %, über 10 Jahre bei 20,03 %.

    flatexDEGIRO Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die flatexDEGIRO Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur flatexDEGIRO Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    flatexDEGIRO

    +7,57 %
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    -15,88 %
    -31,21 %
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    +38,82 %
    +567,74 %
    +2.225,33 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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