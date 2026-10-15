ASML Holding Aktie fällt um -2,79 % - 15.10.2026

Die ASML Holding Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,79 % auf 1.441,80€. Damit verliert die Aktie -41,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der ASML Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,79 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ASML Holding, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,71 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um -8,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,03 %. Im Jahr 2026 gab es für ASML Holding bisher ein Plus von +59,19 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,95 % 1 Monat +7,03 % 3 Monate -8,71 % 1 Jahr +67,45 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 15.10.2026, 10:34 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 558,47 Mrd. € wert.

Rekordumsatz, höhere Preise, volle Bücher bis 2028: ASML kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Kunden klopfen schon für 2030 an. Doch die Aktie hebt nicht ab.

Eine steile Talfahrt von Technologiewerten in den USA am Vorabend und an diesem Donnerstagmorgen in Asien dürfte den deutschen Aktienmarkt zum Börsenstart belasten. Sorgen vor steigenden Zinsen nach dem im September überraschend starken …

ASML übertraf mit einem Gewinn- und Umsatzanstieg die Erwartungen der Analysten, dennoch geriet die Aktie unter Verkaufsdruck. Charttechnisch spielen dabei die 20- und die 50-Tage-Linie eine wichtige Rolle.

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,61 %. Canon notiert im Plus, mit +1,27 %. Tepco notiert im Minus, mit -0,90 %.

Die Aktie von ASML Holding erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,06 %, über 10 Jahre bei 32,51 %.

ASML Holding Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der ASML Holding Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ASML Holding Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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