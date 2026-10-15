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    Besonders beachtet!

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    Applied Materials Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 15.10.2026

    Die Applied Materials Aktie notiert am 15.10.2026 mit -3,61 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Applied Materials Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 15.10.2026
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

    Wie hat sich die Applied Materials-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der Abwärtstrend bei Applied Materials hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,61 % zu Buche, die Aktie notiert bei 386,10. Die Talfahrt der Applied Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 386,10, mit einem Minus von -3,61 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Applied Materials damit auf -25,44 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Applied Materials Aktie damit um -14,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,90 % gewonnen.

    Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,74 %
    1 Monat +7,00 %
    3 Monate -25,44 %
    1 Jahr +107,73 %
    Stand: 15.10.2026, 10:34 Uhr

    Informationen zur Applied Materials Aktie

    Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 306,65 Mrd. € wert.

    Rekord bei ASML, aber die Aktie zögert: "Tut uns leid, wir sind ausverkauft"


    Rekordumsatz, höhere Preise, volle Bücher bis 2028: ASML kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Kunden klopfen schon für 2030 an. Doch die Aktie hebt nicht ab.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KLA Corporation, ASML Holding und Co.

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,26 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,62 %.

    Die Aktie von Applied Materials erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 28,75 %, über 10 Jahre bei 31,84 %.

    Applied Materials Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Applied Materials Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Applied Materials Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Applied Materials

    -2,63 %
    -14,74 %
    +7,00 %
    -25,44 %
    +107,73 %
    +194,71 %
    +243,67 %
    +1.458,04 %
    +10.420,64 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177
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