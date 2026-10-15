Datencenter-Aktien crashen, trotz gestern höherer Inflation fallen die Zinsen, daher steigt Gold (vorerst) - aber im Zentrum des Sturms ist Anthropic! Denn das, was Anthropic über seine Umsätze sagt, zeigt eher Stagnation - und rechtfertigt keinesfalls eine angestrebte Marktkapitalisierung von zwei Billion Dollar. Damit fällt das KI-Blasen-Narrativ in sich zusammen - und das schwächste Glied in der Kette der KI-Blase sind die Neoclouds, also Datencenter-Firmen wie Coreweave. Die Aktie von Coreweave gestern im Sinkflug - damit zeigt sich einmal mehr, dass die Anleihemärkte wieder einmal richtig lagen (Risikoprämien für Coreweave etc. waren explodiert) und die Aktienmärkte die Einschläge so lange ignorieren, bis es eben nicht mehr geht..

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Das Video "Zinsen fallen, Gold steigt nach Crash der Datencenter-Aktien!" sehen Sie hier..