Totalenergies profitiert weiter von hohen Ölpreisen

So stieg der Referenzwert für die europäischen Raffineriemargen des Unternehmens im dritten Quartal auf 33,20 US-Dollar pro Barrel, nach 13,50 US-Dollar im zweiten Quartal und 8,40 Dollar im Vorjahresabschnitt. Derzeit kostet ein Barrel der Referenzsorte Brent mehr als 100 Dollar.

PARIS (dpa-AFX) - Für den französischen Energiekonzern Totalenergies laufen die Geschäfte dank der hohen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs weiter rund. So seien die Raffineriemargen im dritten Quartal stark gestiegen, zudem habe der Energiehandel ein hohes Volumen verzeichnet, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Grund hierfür sind Störungen bei der Kraftstoffversorgung von Regionen im Nahen Osten bis hin zu Russland, die den globalen Markt verknappt haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zudem verzeichnete das Unternehmen eine "überdurchschnittliche Entwicklung" im Handel mit Gas und Flüssiggas. Die vollständigen Quartalsergebnisse sollen am 29. Oktober vorgelegt werden. Die großen Ölkonzerne haben von den massiven Anstiegen der Öl- und Gaspreise profitiert. Bereits in der vergangenen Woche meldete der britische Wettbewerber Shell für das dritte Quartal Rekordwerte bei den Raffineriemargen sowie ein starkes Ergebnis im Öl- und Gashandel.

Die Aktie legte bis zu 1,1 Prozent auf 81,07 Euro zu und näherte sich damit wieder dem Ende März erreichten Jahreshoch an. In den ersten Wochen, nachdem Israel und die USA den Iran angegriffen hatten, war der Ölpreis bis auf 120 Dollar gestiegen. Der Kurs von TotalEnergies kletterte im Zuge des Ölpreisanstiegs bis auf 81,34 Euro.

Mit einem Plus von knapp 46 Prozent zählt das Totalenergies-Papier im bisherigen Jahresverlauf zu den größten Gewinnern unter den europäischen Standardwerten. Die Aktien anderer Ölkonzerne wie BP , Eni oder Shell legten in diesem Jahr ebenfalls kräftig zu./nas/zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 7,272 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5120. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -24,73 %/-3,23 % bedeutet.



